海軍中將劉慶斌遭瘋狂投訴 國防部調查：支領差旅並無不法

劉慶斌於2022年4月升任海軍司令部政戰主任，並晉任為海軍中將，由時任海軍司令劉志斌上將為其授階。（圖：取自國防部青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍司令部政戰主任劉慶斌中將近來頻遭投訴，在臉書公開社群「靠北長官」中出現超過40篇，連國防部長顧立雄丶立監委員也都收到檢舉指控信函，指稱劉慶斌在差旅結報丶人員任用上都涉有問題。國防部指出，顧立雄部長日前指示由總督察長室進行調查，調查報告明確指出，劉慶斌在支領差旅的相關作業上，並無不法。

在人員任用的檢控情事上，國防部則說：檢情所述政戰人事調任，均符合人事作業規範。已請海軍運用集會等時機，針對人事作業，向部屬說明白、講清楚，避免造成怨懟，影響部隊團結和諧。

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劉慶斌曾任陸戰隊政戰主任丶艦隊指揮部政戰主任丶海軍司令部副主任丶國防部政戰局副局長等職，2022年4月升任海軍司令部政戰主任，並晉任為海軍中將。

不過，臉書公開社群「靠北長官」近來頻頻出現海軍官兵對劉慶斌的投訴，數量超過40篇以上，還有一篇檢舉函更是直接寄給國防部長顧立雄，多位立法委員丶監察委員也都有收到。據了解，顧立雄部長指示由國防部總督察長室進行行政調查，並在本週完成調查報告。

國防部今天指出，國防部日前接獲檢函，檢陳「海軍政戰人事作業不公」、「幹部涉不當支領差旅費」等情，經查證說明如次：

一、國軍人員公務出差應覈實報支，依「政府支出憑證處理要點」，如支出憑證遺失，仍得以「影本、其他證明文件或支出證明單」核銷；另依國軍「軍費預算執行及支付結報規定」，得以領取現金或直撥入戶方式支給。本案經查相關人員支領差旅，並無不法。



二、檢情所述政戰人事調任，均符合人事作業規範。已請海軍運用集會等時機，針對人事作業，向部屬說明白、講清楚，避免造成怨懟，影響部隊團結和諧。

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