為AH-1Z直升機增精準火力 美售捷克200枚二代地獄火飛彈

美國國防安全合作局（DSCA，下稱安合局）美東時間17日公告，將售捷克200枚二代「地獄火」飛彈及600套APKWS II精準導引套件，將大幅提升近年新購的美製AH-1Z、UH-1Y直升機的打擊火力。（捷克國防部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA，下稱安合局）美東時間17日公告，將售捷克200枚二代「地獄火」（Hellfire）反裝甲飛彈、以及600套「先進精準殺傷武器系統」（APKWS II）套件，有望大幅增強該國近年新購美製AH-1Z、UH-1Y直升機的精準打擊能力。全案經安合局公告後，現已進入「知會國會」（Notifying Congress）程序，鑒於東歐及俄烏情勢，該案有望順利通過。

安合局軍售公告指出，捷克本次向美採購200枚AGM-114R二代「地獄火」反裝甲飛彈、附帶4枚訓練彈（CATM）；另有600套WGU-59A/B「先進精準殺傷武器系統」也在軍售之列，全案達1.3826億美元（約新台幣44.74億餘元），近期有望獲美國國會批准出售。

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UH-1Y「毒液」通用直升機。（貝爾德事隆直升機公司網站）

捷克先前曾於2019年採購4架「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機、8架UH-1Y「毒液」通用直升機；後因俄烏戰爭軍援烏克蘭，而再獲美國無償軍援6架「蝰蛇」及2架「毒液」直升機，共計20架的美系機隊，因而衍生採購新型彈藥的後繼需求。

AGM-114R為洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發的第二代「地獄火」飛彈，主要在彈頭尋標段換上半主動雷射導引器（SAL），可視情況選擇「射前鎖定」（Lock-on Before Launch, LOBL）、「射後鎖定」（Lock-on After Launch, LOAL）任一模式，最大射程可達8公里。一架攻擊直升機可在兩側同時各掛4枚、共計8枚同型彈出動；另可裝備於攻擊艇、地面載具、定翼機等儎台，打擊地面裝甲、防空系統、巡邏艇等動靜態目標，任務用途相當多元。

圖為美國陸軍第4步兵師第4空戰旅的官兵，正位一架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機裝載AGM-114地獄火飛彈。（美軍DVIDS網站）

至於WGU-59A/B套件，則是由英國貝宜系統（BAE System）公司研發、適用2.75吋火箭彈的精準導引套件，運用半主動雷射導引技術，能將火箭彈轉為「可控」武器，有效提升火箭彈的射程與打擊精度。值得一提的是，這款精準導引套件去年曾在台北航太展展出，前空軍副司令張延廷中將也造訪貝宜公司展區，了解這款精準打擊利器的性能。

本次美國安合局售予捷克的先進精準導引套件，適用於2.75吋火箭彈、響尾蛇飛彈等武器，有效提升打擊射程與精度。圖為前空軍副司令張延廷中將（左二），於去年9月台北航太展期間拜訪貝宜公司攤位，參觀該套件展示。（記者陳治程攝，記者吳哲宇合成）

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