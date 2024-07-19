出大問題了...中國039A元級潛艦消失在船廠碼頭 起重機環繞

中國潛艦是不是又出事了？有衛星影像顯示一系列異常活動，就在上（6）月中時，一艘停泊在武昌造船廠的039A系列潛艦突然幾乎全艦消失在碼頭，周圍還圍繞著4艘起重船。圖為中共039A元級系列潛艦高速航行中。（圖片取自中國人民海軍影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國潛艦是不是又出事了？有衛星影像顯示一系列異常活動，就在上（6）月中時，一艘停泊在武昌造船廠的中國潛艦突然幾乎全艦消失在碼頭，周圍還圍繞著4艘起重船，繫留的浮動碼頭也出現了位移，顯示這艘新造的潛艦疑似出大問題。

根據軍聞網站《The WARZONE》報導，衛星影像顯示，位在武漢市長江沿岸的武昌造船廠於上（6）月15日被拍攝到一張令人不解的畫面，原本停泊在浮動碼頭旁的中國潛艦突然近乎全艦的消失在水面上，周圍還圍繞了4艘起重船在進行作業，而作業區的右側還可看到一條專門吸附水面油汙的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。

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種種跡象顯示這艘潛艦似乎因發生了事故而傾覆。而這項不尋常的狀況是由新美國安全中心（CNAS）智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官Tom Shugart最先注意到。

Not satisfied with the clarity of that image, I waited a few days and got this one from 15 June, which is much better. It does appear that the crane barges were working on something black that is roughly submarine-sized and -shaped. pic.twitter.com/8viEexpPMd — Tom Shugart （@tshugart3） July 16, 2024

Shugart在其社群媒體上說明道，在早先5月29日的一張衛星照片中並沒有顯示任何異常情況，而停留在該泊位的可能是一艘新建的039A型（元級）系列常規柴電動力潛艦，該泊位通常為安裝新下水的潛艦。然而，自6月13日起，似乎有一些看起來像起重駁船的東西聚集在該艘潛艦停泊處，但中間的物體難以辨認是不是一艘潛艦。而至本（7）月初，這些活動都已散去，碼頭也回歸正常樣貌，但原本停在該泊位的潛艦已不見。

Acquiring a yet more recent and higher-res image, from 5 July, it now appears that whatever was going on there is over, and there is now a submarine moored at a different floating pier, further to the west. It's unclear if it was the same boat repositioned, or a different one. pic.twitter.com/uWFjFFblrZ — Tom Shugart （@tshugart3） July 16, 2024

至於原本停在這的潛艦發生了什麼Shugart也不清楚，中國官方也未發布任何相關消息。但無論如何，4艘工作中的起重船突然出現在潛艇原本所在的區域，這些機具可被用來協助修正、穩定已傾覆或有傾覆風險的船舶，以及移動殘骸；而4艘起重船之間的空間大約也足夠容納一艘039A系列的長度，周圍還有幫助遏止石油和其他危險液體的洩漏圍油欄，著實非常不尋常。

中國039A型元級潛艦有非常多變體型號，包刮039A、039B、039G及較新建的039C、039D等，目前尚不知此次爭議的是何種型號，不過這些船都是在武昌造船廠打造。圖為興建中的039C或039D停靠在碼頭邊。（圖片取自@let_restart的X帳號）

雖然有關可能的事發原因我們不得而知，但中國官媒《央視》曾在近期的潛艦節目中談及一段耐人尋味的對話：長期潛入深海危險隨時會發生，艇內進水是每個潛艇兵都會遇到的緊急狀況，在艙底那個柴油機進氣的地方就能看到水，像瀑布一樣湧下來，瞬間那個艙底就滿了，一分鐘基本上幾噸的水進來。

上述節目介紹的潛艇即是中共039G型的內部，以及官兵的訪談。這段耐人尋味的訪談透露了039型潛艦似乎經常出現進水的狀況，而且是從柴油機進氣處湧入大量的水，這些水如果沒有適當的排掉，很可能就會導致艦體傾覆，至於此次「意外」是否是因這類原因，外界仍難以評斷。

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