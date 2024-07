出大問題了...中國039A元級潛艦消失在船廠碼頭 起重機環繞

中國潛艦是不是又出事了?有衛星影像顯示一系列異常活動,就在上(6)月中時,一艘停泊在武昌造船廠的039A系列潛艦突然幾乎全艦消失在碼頭,周圍還圍繞著4艘起重船。圖為中共039A元級系列潛艦高速航行中。(圖片取自中國人民海軍影片)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國潛艦是不是又出事了?有衛星影像顯示一系列異常活動,就在上(6)月中時,一艘停泊在武昌造船廠的中國潛艦突然幾乎全艦消失在碼頭,周圍還圍繞著4艘起重船,繫留的浮動碼頭也出現了位移,顯示這艘新造的潛艦疑似出大問題。

根據軍聞網站《The WARZONE》報導,衛星影像顯示,位在武漢市長江沿岸的武昌造船廠於上(6)月15日被拍攝到一張令人不解的畫面,原本停泊在浮動碼頭旁的中國潛艦突然近乎全艦的消失在水面上,周圍還圍繞了4艘起重船在進行作業,而作業區的右側還可看到一條專門吸附水面油汙的橘色圍油欄,原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。

種種跡象顯示這艘潛艦似乎因發生了事故而傾覆。而這項不尋常的狀況是由新美國安全中心(CNAS)智庫的兼職高級研究員、前美國海軍潛艦戰軍官Tom Shugart最先注意到。

Shugart在其社群媒體上說明道,在早先5月29日的一張衛星照片中並沒有顯示任何異常情況,而停留在該泊位的可能是一艘新建的039A型(元級)系列常規柴電動力潛艦,該泊位通常為安裝新下水的潛艦。然而,自6月13日起,似乎有一些看起來像起重駁船的東西聚集在該艘潛艦停泊處,但中間的物體難以辨認是不是一艘潛艦。而至本(7)月初,這些活動都已散去,碼頭也回歸正常樣貌,但原本停在該泊位的潛艦已不見。

