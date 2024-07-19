漁民在澎湖目斗嶼海域發現無人浮具 外型似無人水面艦隊輔助設施

目斗嶼海域發現無人浮具，疑似美軍無人艦隊輔助設施。（民眾提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海警船連日來在目斗嶼至七美西南海峽中線，頻頻與我國海巡艇對峙，今（19）日在目斗嶼發現一具無人浮具，上面有太陽能板、衛星雷達等高科技系統，吉貝漁民將已失去動力的無人浮具緊急拖回吉貝港，澎湖海巡隊派出巡防艇接回，外型與美國海軍研發的無人水面艦隊輔助設施相似，有待進一步釐清。

無人浮具漂流位置接近目斗嶼海域。（民眾提供）

據了解，今日有遊客在目斗嶼附近發現一具無人浮具漂流，外型很像風帆船，但船帆是太陽能板，應是提供動力使用，前後兩端各有衛星雷達系統，便於定位及傳送訊息，應是失去動力在海面上漂流，經路過澎湖吉貝漁船發現，以繫繩方式將無人浮具拖回吉貝港，澎湖海巡隊據報後，立即派出巡防艇，將無人浮具帶回，轉交有關單位研究。

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由於無人浮具造型罕見，經發現漁民PO上網，眼尖的網民發現，很像是美國海軍去年新成軍的第一支無人水面艦隊的輔助設施，是美國海軍第五艦隊一直在中東水域悄悄測試和開發各種類型的無人水面平台。希望透過利用這些新的無人駕駛技術並將其與人工智慧相結合，提高區域海上安全並加強對敵的威懾力。

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