後備部隊漢光前先行熱身 展開14天教召

陸軍步兵第104旅步5營14天教育召集訓練日前實施「編制武器專長複訓」。（圖：軍聞社提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍「漢光四十號」年度實兵操演即將在下周展開，演習前兩日，全國包含金門地區將有多達四十二支後備部隊實施教召，除了縣市後備旅、步兵旅和海陸旅外，該日教召單位還涉及各地區憲兵隊、資通電軍、海軍及空軍防空飛彈旅等部隊加入教召行列。

軍聞社報導，為強化後備部隊戰力，陸軍步兵第104旅步5營14天教育召集訓練日前實施「編制武器專長複訓」課程，針對步槍、機槍、迫擊砲、榴彈槍等各項武器進行訓練，安排教官針對武器性能、諸元、射擊原理、武器操作方法進行說明，提升召員對裝備操作的熟稔度。

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報導指出，複訓由各武器專業師資教官帶領召員實施機械訓練，實際操作武器大部分解、結合、裝彈、瞄準等訓練流程。過程中，由召員口誦射擊流程，並由教官逐一調整召員操作動作，同時反覆練習，以利召員迅速掌握武器運用技巧。

104旅步5營營長賴中校表示，唯有不間斷地落實戰備整備，強化召員執行戰備任務能力及戰鬥技能，凝聚「自己國家自己守護」共識，方能在戰時加速動員編成時效，以迅速投入作戰。

先前國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將回應，截至今年7月前統計，總計完成4個梯次、10個營及單位的新兵接訓。同時去中心化指管為全軍訓練目標，所以不管是後備、守備或常備部隊，都會執行該訓練，若新兵役男分發所屬部隊有配合漢光演習之任務，役男也會參與。

陸軍步兵第104旅「編制武器專長複訓」。（圖：軍聞社提供）

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