國防秘辛》漢光演習危機四伏 盤點那些驚險瞬間與不幸

任何演習都是有風險的，漢光演習至今也已舉行39場，當中也不乏發生過各式驚險意外，包括誤擊、拖靶爆炸，甚至造成不幸的憾事。圖為重型魚雷擊沉靶艦。（資料照/翻攝自海軍隊史館）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光40號演習將於下週一（22）至五（26）登場，其中灰色地帶衝突之狀況下達更於明（20）日啟動。儘管演習時所產生的聲光效果很帥，但任何演習都是有風險的，在今年第40號演習前，已舉行過39場漢光，當中也不乏發生過各式驚險意外，包括誤擊、拖靶爆炸，甚至造成不幸的憾事，也因為有這些教訓，讓如今的演習得更注重安全防護。

漢光演習自1984年，從對抗性質的「漢陽演習」更名為全國防衛性質的「漢光一號演習」後，施行模式也不斷推演改進，以往求真、求火力展示，都毫不情的使用真槍實彈，過程中造就許多驚險場面，也發生不少人員不幸殉職的憾事，近年也因為一些操作不慎導致演習人員傷亡，現在就讓我們來盤點，歷年漢光演習發生過哪些重大事故：

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老將不急 急死參謀

1987年，漢光4號演習期間，時任參謀總長的郝柏村上將登艦視導船團攻擊操演，由空軍46中隊派出F-5型戰機，以模擬低空投彈的方式對敵船團進行攻擊，正當戰機低空執行脫離釋放熱焰彈任務時，一枚高溫的熱焰彈就這樣不偏不倚的朝郝柏村總長噴去，一旁的侍從參謀官情急之下，隨即撐傘試圖阻擋，未料高溫把雨傘燒穿了一個洞，熱焰彈直接掉落到郝柏村腳邊！但郝柏村卻鎮定不疾不徐地說：「這才像實戰嘛。」

戰機完成攻擊任務後，通常會釋放「熱焰彈」脫離，以防被敵方防空飛彈反制擊落。（資料照）

誤擊拖靶機 4人罹難

1994年，漢光11號演習時，於台東知本外海執行戰力展示，準備執行擊落無動力的拖曳靶機。然而，在預演期間，負責拖曳飛靶的金鷹航空，於低空執行任務時，被成功號巡防艦的方陣近迫防禦快砲誤以為是目標，直接被擊落，噴射機當場於空中爆炸解體，並造成4名機組員不幸罹難。

事故調查指出，方陣快砲當時處於全自動接戰狀態，用途為自主偵測來襲飛彈。原先應由拖靶機先飛過至安全區後，再開啟接戰將拖曳在後的飛靶擊落，但由於飛機延遲抵達目標區、方陣快砲官兵亦違反規範先解除了安全機制，打開全自動動對空射擊，而艦內官兵又未能從雷達辨別是靶機還是拖機，因此未能及時發現追瞄錯目標的問題。

成功艦上的近迫防禦「方陣快砲」，在漢光11號演習時，意外擊落執行拖曳的金鷹航空靶勤機，造成4人死亡。（資料照）

驚險一瞬間

2003年，漢光19號演習期間，原本預定由海龍潛艦向靶船發射的SUT重型魚雷，因魚雷導線斷裂而沒有擊中目標，當日下午，該失控的未爆魚雷在宜蘭五結鄉沙灘被居民發現。後續於隔月的一次補射時，又再因導線斷裂使實戰魚雷失控亂竄，海龍號只好緊急下潛進行規避，所幸這兩次未造成人員傷亡。

2006年，漢光22號演習時，時任總統陳水扁前往宜蘭五結鄉利澤簡海灘視察反登陸射擊，陸軍2枚拖式飛彈在發射後目標拖鎖、偏離射向，並在陳水扁總統面前僅約200公尺的海灘上爆炸，未造成傷亡。

2006年漢光22號演習時，陸軍2枚「拖式飛彈」在發射後目標拖鎖、偏離射向，並在陳水扁總統面前僅約200公尺的海灘上爆炸。（資料照/國防部提供）

近年殉職意外

2018年6月，漢光34號演習時，由於天候不佳及戰管一系列疏失，導致空軍一架F-16戰機於新北市瑞芳區五分山山區撞山墜毀，造成機上飛行員當場殉職。事故調查報告認定，管制飛機行動的戰管中心，因輕忽任務前整備，對地障的認知錯誤，不知「全程不得低於絕對高度2000呎」之安全規定，因而在引導過程中，未能及時批准駕駛呼叫「受雲層影響請求爬高」之需求，導致反應不及撞山失事。

2020年，漢光36號演習預演時，海軍陸戰隊99旅步二營官兵於左營桃子園外海，執行橡皮艇操舟訓練，因海況不佳、海象突變，導致小艇浪擊翻覆，船上全副武裝的7人落海、4人送醫，其中3人不幸殉職。

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