共軍2艘072A戰車登陸艦在花東外海滯留 疑對台進行軍事壓力測試

花蓮七星潭海灘自去年起重新列為「紅色海灘」，並進行兩棲登陸攻防演練，圖為海軍陸戰隊在紅色海灘攻防演練時完成「界限標」等先期準備工作，模擬共艦的國軍中和艦則在近海完成部署。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍下週一起將進行為期5天的漢光40號演習，此次為了讓三軍部隊回歸防衛任務，取消了「攻擊軍」的模擬任務演練，不過，軍方內部訊息透露，共軍有2艘072A型戰車登陸艦自今年6月下旬至今，都在花東外海往復航行，對台進行軍事壓力測試，軍方也全程監控掌握。軍方更說，「真實版的漢光演習」根本就已經提早進行。

國防部今天對此表示，針對臺海周邊共艦動態，國軍均全程掌握，並適時公布軍事動態網頁。國軍對各種可能狀況以料敵從寬原則進行評估，亦列入敵可能行動方案並適切應處。

請繼續往下閱讀...

共軍機艦持續侵擾我海空域，山東號航艦則在台灣東部海域進行演訓，軍方內部訊息更傳出，共軍有2艘072A型戰車登陸艦自六月下旬至今，一直在花東外海往返航行。軍方人士指出，這2艘戰車登陸艦出現在花東外海，國軍全程監控掌握，雖未有大型的演訓動作出現，但國軍持續監控並適時因應處理。

2艘共軍的戰車登陸艦，為「雲霧山號」（舷號997）丶「萬羊山號」（舷號995），均為072A型戰車登陸艦，是中國自行研製生產的大型登陸艦，除可搭載各式裝甲車輛及兩棲部隊之外，還可搭載2艘氣墊登艇和1架艦載直升機，可擔負兩棲登陸作戰、人員物資運輸任務。「萬羊山號」先前也參與了共軍在南海的聯合演練。

軍方內部訊息指出，在2艘共軍072A型戰車登陸艦出沒在花東外海期間，還有1艘中國科考船「嘉庚號」也頻頻出現在附近海域，疑似為配合共軍戰車登陸艦進行水文調查。

共軍2艘戰車登陸艦自今年6月下旬至今，都在花東外海往復航行，對台進行軍事壓力測試。圖為共軍戰車登陸艦今年3月在南海演練的畫面。（圖：取自中國官媒）

國軍近年來也在花東地區進行「紅色海灘」的兩棲攻防演練，通常是以國軍戰車登陸艦載運多輛AAV7及陸戰隊官兵，模擬兩棲作戰攻防演練，但沒想到，真的有2艘共軍072A型戰車登陸艦就在花東外海往復航行。軍方官員說，我方海軍制海雷達丶空軍戰機全程掌握這2艘共艦的動向，由於還有相當的距離，因此是派出軍艦監控其動向，目前並未有大的演訓動作，但國軍會持續監控應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法