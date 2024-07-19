持續調整駐日戰備 美海軍F-35C、CMV-22B首進岩國基地

圖為一架美國海軍第147戰鬥機中隊的F-35C，月前自華盛頓號航艦的甲板上起飛。今年該型機將配合駐日航艦換防，首度進駐山口縣岩國基地。（美國海軍網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕因應中共解放軍愈發頻繁的軍事活動，美軍近期持續調整駐日戰備部署，以利維持西太平洋的戰略優勢；繼月前將返美維修而離開日本橫須賀的「雷根號」航艦（CVN-76）、本月初宣布F-35A、F-15EX將各自進駐青森三澤、沖繩嘉手納基地後，駐日美軍當地時間15日宣布，所屬F-35C戰機、CMV-22B運輸機未來將進駐山口岩國基地，也是這2型機在日本的首度駐防。

美國海軍指出，未來將進駐岩國基地的F-35C戰機，隸屬海軍戰鬥機第147中隊（VFA-147）、同步進駐的CMV-22B「魚鷹」（Osprey）運輸機，則隸屬海軍航艦後勤第30中隊（VRM 30, Det FDNF）；這兩型機未來將納編艦載航空第5聯隊（CVW-5），並接替現駐F/A-18「大黃蜂」戰機、以及屆壽退役的C-2A「灰狗」運輸機，強化駐日美軍的戰力投射與戰略嚇阻能量。

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由於去年底一架美國空軍的CV-22「魚鷹」運輸機墜入九州鹿兒島外海，爆發飛安疑慮，導致C-2A「灰狗」運輸機延後退役，而本次魚鷹機進駐岩國基地，也正式展開了灰狗機的汰換工作。（美國海軍網站）

而在本月初，美國國防部才拍板沖繩嘉手納、青森三澤基地的機隊換防規劃，前者未來將部署36架F-15EX汰換48架F-15C/D戰機；後者則會以48架F-35A、取代36架F-16C/D Block 50+戰機。

美國海軍宣布F-35C、CMV-22B型機將進駐岩國基地後，日本防衛省官員也前往當地政府進行簡報。日本《共同社》報導指出，本次駐防是配合駐日美軍航艦換防進行，亦是這2型機首度駐防日本；鑒於去（2023）年底曾發生一架美軍魚鷹機在鹿兒島縣外海墜機的事故，日本防衛省政務官松本尚指出「沒有安全疑慮」，會持續要求美軍全力維持飛安。

至於今年將重返神奈川橫須賀港的「華盛頓號」航艦（CVN-73），上（6）月在智利海軍巡防艦領航下、順利穿越南美洲的麥哲倫海峽重返太平洋；而據《美國海軍學會新聞》（USNI News）17日發布的美軍航艦動態，該艦日前結束今年的「南方海域」（Southern Seas）多國軍演後，現於祕魯南部外海，預計今（2024）年底抵達橫須賀港，重返日本前進部署。

今年將重返日本的美軍華盛頓號航艦，6月穿越南美海峽重返太平洋後，日前才與厄瓜多、哥倫比亞和智利完成海上軍演，現於祕魯外海，預計年底抵達橫須賀港接班前進部署。（美軍喬治華盛頓號航艦官方Facebook）

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