幸未擦槍走火！中國4海警船7月3度闖金門水域 我防護射擊正常進行

海巡署金馬澎分署監偵到中國海警船（圖）闖入金門水域。（圖由海巡署提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕中國4艘海警船今天下午3點闖入我方限制水域，經海巡署派出4艇「1對1」平行對應，全程廣播示警、蒐證驅離後，約下午5點離去；由於正值金門執行離島防護射擊訓練，所幸未擦槍走火，陸軍金門防衛指揮部表示，全程如期訓練完畢，未受中國海警船影響。

金門海巡艇對入侵的中國海警船採取一對一平行對應。（圖海巡署提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，下午2點多監偵到金門南面海域有4艘中國海警船接近我國限制水域，立即調度4艘金門巡防艇趕往對應驅離。

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下午3點，中國海警「14507」 、「14604」、「14603」、「14608」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面，分4處由外向內闖入我國水域，海巡署同步派遣PP-3552、PP-3520、PP-3585及PP-10083等4艘執法艇，採「1對1」平行對應；中國海警船在金門海巡艇監控下，大約於5點航出，歷時約2小時。

海巡署指出，這是中國海警船7月以來第3度編隊侵擾金門，今年已累計達32次航入我方離島水域。中國海警此舉無益兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性。海巡署強調，捍衛主權的決心不變，持續全力守護國家海洋權利。

金防部表示，今天在大膽島等幾座離島執行例行性離島防護射擊訓練，訓練如期舉行，過程按表操課，未受外界干擾。

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