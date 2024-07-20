加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大將軍卡里南（Jennie Carignan）接任加拿大國防參謀長。（擷取自加拿大政府網站）

〔中央社〕加拿大將軍卡里南（Jennie Carignan）在今日的儀式上接任加拿大國防參謀長 （Chief of the Defence Staff）一職，成為第一位指揮國家武裝部隊的女性。

路透社報導，卡里南受過完整的軍事工程師訓練，在迄今的35年加拿大軍旅生涯中，她曾在阿富汗、波士尼亞－赫塞哥維納、伊拉克和敘利亞指揮過部隊。

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卡里南在渥太華的加拿大戰爭博物館（Canadian War Museum）表示：「我覺得我已經做好準備、狀態就緒且獲得支持來迎接這個多方面的挑戰。」

卡里南說：「烏克蘭和中東的衝突、全球其他地區的緊張情勢加劇、氣候變遷、我國人員面臨國內外的要求增加，以及對民主價值和制度的威脅，這些只是我們必須適應和對抗的諸多複雜挑戰之一。」

卡里南接替自2021年起擔任國防參謀長的艾爾（Wayne Eyre）將軍的職務；目前加拿大正致力於增加國防支出並使其軍隊現代化。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）盛讚卡里南為「所有加拿大人和全世界的榜樣」。杜魯道自2015年上任以來，一直推行旨在促進性別平等的政策。

2018年，杜魯道任命魯基（Brenda Lucki）為加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）首位女性隊長。

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