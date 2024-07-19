中國元級柴電潛艦疑港口沉沒 學者：可能載水艙破裂

有衛星影像顯示異常活動，6月中停泊在武昌造船廠的039A潛艦突然幾乎全艦消失在碼頭，周圍圍繞著4艘起重船。圖為中共039A元級系列潛艦高速航行中。（圖片取自中國人民海軍影片）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國一艘新建039A型元級柴電潛艦，傳出上月疑似停泊於武漢武昌造船廠的泊位時，因不明原因沉沒，四周並有起重船、吸附油汙圍油欄出現。學者表示，最大的可能是艦內載水艙有破洞，但這些都還要再觀察事件發展。

外媒報導，衛星影像顯示，位在武漢市長江沿岸的武昌造船廠於6月15日被拍攝到一張令人不解的畫面，原本停泊在浮動碼頭旁的中國潛艦突然近乎全艦的消失在水面上，周圍還圍繞了4艘起重船在進行作業，而作業區的右側還可看到一條專門吸附水面油汙的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移，種種跡象顯示這艘潛艦似乎因發生了事故而傾覆。

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對此軍方人士表示，對於共軍動態及公開資訊等公情，國軍都有綿密掌握，但不會針對民間對於共軍動態的意見及公開公情等類似意見進行評論，因為任何的評論都有可能洩露我方的情資掌握。

國防院戰略所所長蘇紫雲表示，由於事發突然，也只能推論，該船在港口沉沒，四周又有起重機，港口的水深通常也有限制，所以最大的可能是艦內載水艙有破洞，其他可能因也包括螺旋槳大軸斷裂導致浸水、潛艦設置為下沉狀態等等。該艦已經服役數艘，所以過渡型的不穩定性可能性也不高，內部有問題可能是機械故障、外部有問題則可能是船隻碰撞，這些都還要再觀察事件發展。

至於原本停在這的潛艦發生了什麼事，中國官方也未發布任何相關消息。但無論如何，4艘工作中的起重船突然出現在潛艇原本所在的區域，這些機具可被用來協助修正、穩定已傾覆或有傾覆風險的船舶，以及移動殘骸；而4艘起重船之間的空間大約也足夠容納一艘039A系列的長度，周圍還有幫助遏止石油和其他危險液體的洩漏圍油欄，著實非常不尋常。

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