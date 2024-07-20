F-16「超級中隊」出現！ 駐韓美軍增派戰機進駐烏山基地優化戰力

駐韓美軍第七航空隊表示，從今年夏天開始，烏山空軍基地的第36中隊（36th FS）將從群山空軍基地的第8聯隊（8th FW）獲得9架F-16戰鬥機，做為期一年的「超級中隊」優化作戰能力測試。圖為駐韓美軍第36中隊的F-16戰機。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕駐韓美軍為第一島鏈重要的一環，同時也是距離北韓與北京最近的美軍部隊。管轄駐韓美國空軍的第七航空隊近日計畫開始調派美軍F-16戰機的部署，將9架隸屬第8戰鬥機聯隊的F-16從群山基地（Gunsan AFB），臨時調遣至第36戰鬥機聯隊駐地的烏山基地（Osan AFB），做為期一年的「超級中隊」優化作戰能力測試。

據《韓聯社》引述第七航空隊18日發布新聞稿指出，從今年夏天開始，烏山空軍基地的第36中隊（36th FS）將從群山空軍基地的第8聯隊（8th FW）獲得9架F-16戰鬥機，這使得烏山基地的第36飛行中隊之飛機總數達到了31架，並創建一個「超級中隊」進行為期一年的測試，以評估其對出動架次、維護、人力和後勤需求的影響，最終目標達到戰力最大化的目的。

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美軍補充說明表示，隨著這9架飛機的移防，亦有約150名的機組人員和作戰支援人員一同進行轉移；群山基地剩餘的F-16戰機將繼續參與例行性、定期安排的訓練活動，包含韓美聯合戰備。

第8戰鬥機聯隊（尾號WP）的F-16戰機於烏山基地降落觸地。美軍補充表示，隨著這9架飛機的移防，亦有約150名的機組人員和作戰支援人員一同進行轉移。（圖片取自第七航空隊）

第七航空隊司令兼駐韓美軍副司令艾佛森中將（David Iverson）指出，此次測試為我們提供了一個機會，確認如此大規模的飛行中隊能否提高訓練效果，並增強綜合戰鬥能力；同時他強調，將努力降低移防對這些飛行員家屬的影響。艾佛森中將的父親羅納德·艾佛森（Ronald Iverson）在30年前，也曾擔任過駐韓美軍第七航空軍軍長一職。

美國空軍此次調動駐韓F-16部署，除增強戰力做負荷測試外，依地理位置來看，也是將戰機向北增援；群山基地位於韓國中西部的海邊，而烏山基地則為於韓國北境，首爾市中心以南約50公里處，是距首爾市最近的美國空軍基地，兩者同為駐韓美軍最主要的兩大空軍基地；此次派遣部署，想必也是強化對北韓或中國的應對能力。

9架隸屬第8戰鬥機聯隊的F-16從群山基地（Gunsan AFB），臨時調遣至第36戰鬥機聯隊駐地的烏山基地（Osan AFB），圖為降落於烏山基地後整備。（圖片取自第七航空隊）

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