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山東號航艦編隊駛向南海 今7:22起20共機出海「聯合戰備警巡」

2024/07/20 13:24

中共「山東號」航空母艦。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨發布資訊指出，山東號航艦17日晚上8時，處於宮古島南方約380公里處，18日晚上8時則位於宮古島南方580公里處，日方並證實其航艦編隊正駛向南海。而今日國防部在公布過去24小時共軍動態後，再表示自7時22分起，陸續偵獲20架次共機出海活動，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部今日表示，自7時22分起，陸續偵獲中共殲-16、運-8及無人機等各型主、輔戰機計20架次出海活動。其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

而今早國防部公布過去24小時共軍動態，指出偵獲22架次中國軍機及7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中17架次共機進入北部、西南及東部空域。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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