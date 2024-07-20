自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 國防MIT > 潛艦國造

獨家》海鯤潛艦最新影像曝光 被活動浮台包圍 海軍小艇巡邏監控

2024/07/20 14:26

海鯤號（中）泊港測試最新影像曝光，不僅被活動浮台包圍，艦艉已停放平台駁船（左），台船吊車（右）可能用來吊掛魚雷進潛艦。（讀者獨家授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號本月15號下午離開台船小塢，移往91號碼頭後，最新影像首度曝光！照片可見海鯤號被活動浮台包圍，潛艦艦艉已停放平台駁船，岸邊藍色大型機具為台船吊車，可能用來將魚雷吊掛進海鯤號。

據了解，由於已進入泊港測試（HAT）階段，依據程序需先裝載18顆魚雷以增加重量，取得相關參數，然後進行潛艦俥葉及動力系統測試。因為周邊無遮蔽物，海軍調派小艇在台船與中鋼碼頭間的海域巡邏監控，岸邊也有人瞭望，防止被侵擾，高雄市文化遊艇已無法靠近。

不過，由於台船與中鋼間的海域多達6座碼頭，都是各類大型船隻停靠的重要設施，中鋼宿舍更被稱為「海景第一排」，鄰近也有中油、台電及高雄港第六貨櫃中心，包括外國船員、貨櫃車司機、工程包商，每天無數人可「目擊」海鯤號泊港測試。

據指出，7月15日傍晚，海鯤號停靠91號碼頭後，當晚就被活動浮台包圍，涵蓋浮球、水下攔網等設施，然後艦艉停靠平台駁船，可配合放置工作機具，最快9月出港進行海上測試（SAT）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中