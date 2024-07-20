獨家》海鯤潛艦最新影像曝光 被活動浮台包圍 海軍小艇巡邏監控

海鯤號（中）泊港測試最新影像曝光，不僅被活動浮台包圍，艦艉已停放平台駁船（左），台船吊車（右）可能用來吊掛魚雷進潛艦。（讀者獨家授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號本月15號下午離開台船小塢，移往91號碼頭後，最新影像首度曝光！照片可見海鯤號被活動浮台包圍，潛艦艦艉已停放平台駁船，岸邊藍色大型機具為台船吊車，可能用來將魚雷吊掛進海鯤號。

據了解，由於已進入泊港測試（HAT）階段，依據程序需先裝載18顆魚雷以增加重量，取得相關參數，然後進行潛艦俥葉及動力系統測試。因為周邊無遮蔽物，海軍調派小艇在台船與中鋼碼頭間的海域巡邏監控，岸邊也有人瞭望，防止被侵擾，高雄市文化遊艇已無法靠近。

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不過，由於台船與中鋼間的海域多達6座碼頭，都是各類大型船隻停靠的重要設施，中鋼宿舍更被稱為「海景第一排」，鄰近也有中油、台電及高雄港第六貨櫃中心，包括外國船員、貨櫃車司機、工程包商，每天無數人可「目擊」海鯤號泊港測試。

據指出，7月15日傍晚，海鯤號停靠91號碼頭後，當晚就被活動浮台包圍，涵蓋浮球、水下攔網等設施，然後艦艉停靠平台駁船，可配合放置工作機具，最快9月出港進行海上測試（SAT）。

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