外島防空部隊換裝天弓三型飛彈 「強弓飛彈」批量生產中

軍方人士今天透露，台灣本島的天弓三型飛彈系統已大致就序，外島防空飛彈部隊原有的弓二飛彈系統，也已換裝為天弓三型飛彈系統，代表台灣的防空及反制戰術彈道飛彈範圍擴大，可為整體防空作戰爭取更多的反應時間。圖為弓三飛彈發射畫面。（資料來源：中科院網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院現正進行「陸基防空系統」飛彈量產及相關設施工程，軍方人士今天透露，台灣本島的天弓三型飛彈系統已大致就序，外島防空飛彈部隊原有的弓二飛彈系統，也已換裝為天弓三型飛彈系統，代表台灣的防空及反制戰術彈道飛彈範圍擴大，可為整體防空作戰爭取更多的反應時間。

至於被稱為「強弓飛彈」的增程型弓三飛彈，性能相當優異，可以有效反制「變動軌道的飛彈」，軍方人士說，「強弓飛彈」在去年即已成功通過初期作戰測評，並且進行小批量生產。

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天弓三型飛彈最高可抵抗至少35G的過載（F-16戰機9G已接近上限），有利於飛彈在高速進行急轉向的運動性能，全程跟監目標。（圖片擷取自中科院影片）

列在國防部海空戰力提升計畫之一的「陸基防空系統」，主要任務是進行天弓二型飛彈性能提升丶籌獲天弓三型飛彈，並進行17處的設施工程，預算經費共計274億元，雖然是訂在115年度（2026年）底前完成，但編列在115年度的預算僅有2億元，這代表著絕大部分的飛彈量產及設施工程，都會在114年度（2025年）底前完成。

軍方人士今天透露，部署在本島地區的空軍防空飛彈部隊，目前是依計畫進行天弓三型飛彈系統的部署，外島防空飛彈部隊原本採固定陣地式部署的天弓二型飛彈系統，除了已經完成天弓三型飛彈的換之外，部署型式也已調整為固定陣地丶機動發射車併行方式，以增加戰時的作戰運用彈性，降低戰損機率。

天弓三型防空飛彈攔截敵方飛彈的高度可達45公里；中科院以「強弓專案」為名研發的增程型天弓三型，目標將攔截高度達到70公里，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。相關人士說，「強弓一型」飛彈已經通過作戰測評，攔截高度可達70公里，而目標攔截高度100公里的「強弓二型」飛彈（增程型天弓三型飛彈二型彈），仍持續在進行作戰測評。

國防部先前在送交立法院的報告曾到，天弓三型防空系統具備自身反彈道飛彈的防護能力，中科院規劃於完成「強弓專案」研發，未來國軍完成建案獲裝後，可以整合長程預警雷達對來襲飛彈的情資，供天弓三型飛彈系統運用，全台各處弓三陣地工程完工後，可運用其防空及機動作戰能力，強化東丶西部防空火網，同時針對來襲飛彈的攻擊，具陣地自身防護並提供週邊重要目標防護能力，以因應整體防空作戰任務的遂行。

弓三飛彈進行實彈射擊。（軍聞社提供）

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