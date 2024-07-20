不僅限「快奇專案」 加速發展攻擊型無人快艇 台灣3廠商受美方重視

中信造船在今年6月展示無人通用型測試載台，在軍事運用層面充滿想像空間。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕受到俄烏戰爭中無人攻擊快艇發揮奇襲效果影響，我國繼發展無人機政策之後，接下來的發展主力將輪到攻擊型與偵察型無人快艇。消息人士今天指出，除了中科院以「快奇專案」為代稱發展攻擊無人快艇之外，台灣2家民間造船業者也已產製完成無人快艇的原型艇，美方對此相當重視，也已派員來台了解發展狀況，並表明可以提供必要的技術協助。

消息人士指出，軍方中科院及民間廠商分別研製無人快艇，彼此之間已有定位上的區隔，因此在研製任務上並不衝突，中科院的「快奇專案」是以軍規模式丶研製可載火炸藥彈頭的中大型攻擊型無人艇，2家民間造船業者則是研製中型丶小型的無人快艇，主要是可擔任偵察丶除雷任務，必要時也可加掛火炸藥彈頭擔任攻擊敵艦。

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至於是否會比照商規軍用無人機模式，在114年度預算中，就可出現無人快艇的相關預算經費，消息人士說，雖然114年度國防部預算已初步框列出來，但個別項目還有調整的空間，希望在八月就會有好消息出現。

烏克蘭自製的改擊型無人快艇重創俄軍艦隊，各國爭相推進相關研製方案。（圖擷取自HI Sutton推特）

據了解，中科院是以「快奇專案」為代號，以8億1200萬元經費，規劃在今年度起的兩年內，在已發展運用的無人靶船基礎上，研製完成兩款大小不一（載彈量也不同）的攻擊型人艇，預計在明年年底前完成作戰測評。無人攻擊快艇的遠端導控距離，將由現行60公里提升到70公里，攻擊型無人艇的船體結構會朝流線型丶具匿蹤功能優化設計，以充分發揮奇襲效果。

在民間造船業者部分，中信造船公司在今年6月曾對外展示一款水上無人測試載台。這款滿載排水量不到20噸的無人艇潛在用途廣泛，除了可自行返航，未來亦可能用於掃雷等潛在軍事用途。這艘「通用型測試載台」全長16.5公尺、寬與高皆為3.8公尺，滿載排水量僅20噸，吃水約1公尺，船速可達30節（約55.56公里）以上，在容納1300公升燃油情況下，續航力達300浬（約555.6公里）以上。中信造船人員說，該艇可自主航行，在缺乏GPS與通信設備輔助情況下，仍能透過自身電腦運算返航，且此載台用途多元，可依照客戶需求執行掃雷、佈雷，甚至自殺攻擊等任務的潛能。

另一家已研製完成無人快艇的民間造船業者，同樣位在南部，據了解，該型無人快艇屬小型丶高速的無人快艇，由於體型小丶速度快，可以發揮極佳的奇襲效果。

中科院在無人靶船的基礎上，研製攻擊型無人快艇，預劃在明年年底前完成作戰測評，2026年起進行量產。（圖：取自中科院網站）

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