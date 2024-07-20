雲豹八輪甲車出現屏東市區，民眾揮國旗為國軍加油。（圖:莊全成提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕國軍漢光演習即將展開，陸軍機步第333旅聯兵3營今天執行戰備偵巡訓練，出動CM32、CM34雲豹八輪甲車等車輛，經過屏東市、麟洛、內埔等地區，吸引了許多民眾搶拍，還有民眾拿起國旗高喊國軍加油，對於中國機艦不斷擾台挑釁表達不滿，強調對台灣有信心。

雲豹八輪甲車罕見出現在屏東市區，讓民眾相當驚艷。（圖:莊全成提供）

中國近年來不斷出動軍機、軍艦來威嚇，國軍即將舉行漢光演習，針對中國的武力威脅進行反制，今天陸軍機步第333旅聯兵3營出動雲豹甲車及多種車輛展現國軍防衛打擊力量，車隊行經屏東市區時，立即吸引民眾的目光，還有民眾拿出小國旗揮舞為國軍加油打氣。

請繼續往下閱讀...

成排的各式雲豹八輪甲車出現在屏東市區，氣勢驚人。（圖:莊全成提供）

有民眾說，國軍近年來以實戰訓練為主，讓民眾都覺得有感，對國軍也愈來愈有信心，而面對中國的強力威脅，台灣一定要自立自強，唯有強大的國軍才能遏阻中國的侵台野心。

軍方表示，本次戰備偵巡充分發揮平時國軍勤訓精練成果，展現戰備部隊快速打擊效能，達到國軍實戰化訓練目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法