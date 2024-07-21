應對中國威脅！美空軍重新評估新一代空優戰機計畫

美國空軍部長肯達爾20日透露，將暫停並重新評估「下一代空中優勢」戰鬥機研發計劃。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）20日表示，將暫停並重新審查該國「次世代空優」（NGAD）戰鬥機研發計劃，確保其能夠應對中國不斷擴軍的嚴峻挑戰。

據《路透》報導，為了保持空中優勢，美國空軍正積極開發新一代的空優戰鬥機，然而截至目前為止，NGAD的研發成本已突破3億美元（約新台幣98.4億元），是F-35匿蹤戰機研發成本的3倍，受到各界高度關注。

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肯達爾20日強調「不斷發展的威脅」，明確指向迅速壯大的中國人民解放軍。他並透露，運用無人機或「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的想法，仍將是NGAD的主軸。

肯達爾在英國皇家國際航空展（Royal International Air Tattoo）上表示：「在投入這個即將達成的目標之前，我們希望確保其具備正確的設計理念。」

肯達爾告訴媒體：「NGAD構想（的建立）早於許多事態，包括在威脅變得如此嚴峻之前；在CCA被導入系統之前；以及在我們現階段面臨預算負擔問題之前。」

他說：「因此在繼續推進之前，我們將嚴謹的審查NGAD。但包括載人平台、CCA、武器系統和通訊在內的諸多系統…仍將是我們現在追求的概念。」

美國空軍正同時負擔新型陸基洲際彈道飛彈，以及新型高科技匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider）的高昂成本。

肯達爾因此強調：「在底定2026年的預算之前，我們希望確認一切走在正軌。」

出席航展的1名分析師表示，此次計畫重審的力道表明，隨著NGAD的時間表延至2030年代，美國空軍希望再次評估NGAD是否仍足以應對中國構成的威脅。

《國防與航空航天報告》（Defense & Aerospace Report）編輯穆拉迪恩（Vago Muradian）表示：「NGAD是（美國）空軍亟欲取得的能力之一，目的是更有效地威懾中國，且能在必要時投入戰鬥並取得勝利。」

穆拉迪恩說：「中國正在改變他們的作戰模式。因此預算有限的美國空軍面臨了難題，即價值數百億美金的計畫是否值得投資，亦或是有其他更好的方法，能夠同樣達成目標。」

美國波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）普遍被認為是正在爭奪NGAD項目的2組競爭團隊。

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