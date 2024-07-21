避免中共鎖台援絕 國軍漢光40號演習將練「境外物資接轉」

國軍22日起將進行5天4夜的漢光40號實兵演習，並將演練外國物資送抵台灣情形。圖為C-130運輸機在往年漢光演習期間，演練整補情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明（22）日起實施為期5天4夜的「漢光40號」實兵演習，國軍各部隊將以「不劇透」方式演練。據證實，國防部除了戰力保存、反空機降等實戰化操演，考量烏俄戰爭經驗及我國四面環海地理特性，今年將特別實施「境外物資接轉」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送重要戰略物資作為。

國防部「漢光40號」演習實兵演習自22日到26日登場，三軍部隊明日起將進行戰力保存作為，接續進行整補、反封鎖、反空機降、反登陸等各項演訓；國內數處關鍵基礎設施、鄰近中樞地帶的捷運站也將進行實兵操演，防杜敵軍滲透破壞。國軍規劃，今年演習採「台灣本島實兵不實彈、外島實兵實彈」方式進行，且藉由「不劇透」的隨機狀況下達，磨練各級部隊的臨戰反應。

值得注意的是，除了各項攸關防衛戰力發揚的作戰操演，後勤補給亦是今年度漢光實兵操演重點。據證實，國軍今年將選定國內一戰略要地，實施「境外物資接轉暨交通運行管制」，但對於這項操演的時間、地點及細節，相關單位、人士皆低調不願多談。

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國軍22日起將進行5天4夜的漢光40號實兵演習，並將演練外國物資送抵台灣情形。圖為國軍部隊去年在永安中油液化天然氣廠，進行關鍵基礎設施防護演練。（資料照，軍聞社提供）

政府高層人士表示，這項操演雖非首度進行，但有重新驗證的必要性，重點在於如何確保外國物資運抵台灣後，藉由各種交通方式，運輸至需要這些物資的要點，讓需要者得以及時運用。這不只是國防部的工作，還涉及到其他行政院所屬相關部隊的橫向聯繫、溝通協調，並藉由實際演訓找出待精進之處。

烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵已將近2年5個月，烏國持續獲得友盟國家物資以小博大，不過，烏克蘭在東部、東南部遭俄軍控制情況下，還可藉由西部陸上交通獲得運補，四面環海的我國若遭逢戰事，獲得外國彈藥、物資奧援的挑戰性更高。

中共2022年8月以時任美國眾議院議長裴洛西訪台為由，對台發動針對性海、空演訓，並向台灣外海發射11枚彈道飛彈，意圖模擬封鎖我國，使得我方戰時物資整備受到外界關注。前行政院長蘇貞昌在該年10月表示，我國糧食、米庫存1年沒問題，天然氣、石油平常生產很多電力，供大公司、工廠使用，等到戰爭發生時恐怕不太一樣。前經濟部次長曾文生去年11月表示說，台灣目前的液化天然氣（LNG）安全存量定為11天，未來將持續增建天然氣接收站跟儲槽。

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