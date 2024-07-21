中共30機艦在我漢光演習前夕擾台 距鵝鑾鼻僅33浬

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲22架次共機、8艘次共艦，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（21）日公布，直至今日上午6時的24小時內，國軍一共偵獲22架次中共軍機及8艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中15架次共機進入北部、西南及東部空域。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲22架次共機、8艘次共艦，持續在台海周邊活動。

其中，11架次共機逾越海峽中線，分別距基隆41浬和鵝鑾鼻33浬；1架次共軍直升機進入東部空域，距鵝鑾鼻105浬；3架次輔戰機進入西南空域，距鵝鑾鼻51浬。

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國防部強調，國軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。

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