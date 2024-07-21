美20億美元軍援鎖定印太 台灣獲12億強化「豪豬」戰略

美國再度向台灣提供無償軍援，政治象徵意義極其濃厚。（法新社、歐新社，本報合成）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應中國在印太地區日益增強的軍事影響力，美國積極拉攏盟友，試圖築起一道堅實的防線。《美國國防新聞週刊》（Defense News）7月19日披露，美國正處於批准向印太地區提供近20億美元（約新台幣656億元）安全援助的最後階段。其中，台灣將獲得12億美元（約新台幣393.6億元）軍援，成為最大受惠者，顯示美國強化台灣防衛能力的決心。

報導指出，這項軍援案也是美國總統拜登在其第一個，也可能是唯一一個任期的最後6個月裡，為加強其在亞洲的工作而做出的努力一部分。這筆巨額軍援案是美國幫助各國抵禦中國的廣泛努力一部分。除了台灣，菲律賓也將獲得5億美元（約新台幣164億元）軍援，主要用於提升海上防衛能力；另外約3億美元（約新台幣98.4億元）將用於支持越南、南亞部分地區和太平洋島國等其他合作夥伴，協助提升其國防能力、擺脫對俄羅斯軍事裝備的依賴，並強化海上監控能力。

由於美國政府仍在向國會通報情況，且議員們可以提出意見，因此最終數字尚未確定。《美國國防新聞週刊》為深入了解這項尚未公布的援助計畫，採訪了多位國會助理、國務院官員和其他熟悉討論情況的人士，部分受訪者要求匿名。

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受訪者一致認為，美國在多條戰線上都面臨著來自中國的挑戰，強化合作夥伴的防禦能力刻不容緩。今年夏季伊始，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習；幾週後，中國海警船隻又在南海攔截菲律賓船隻，造成人員受傷。為此，在南海衝突事件發生前不久，美國官員曾前往馬尼拉，與菲律賓政府討論了軍援使用方向及菲律賓需要的支持，並協助其規劃未來5到10年的軍事現代化路線圖。

一位不願具名的美國國務院高級官員表示，他們的目標是將今年4月為該地區通過的近20億美元「外國軍事融資」（FMF），幾乎全部用於安全援助，並期望在6到12個月內交付，以儘快提升盟友的防禦能力。

報導分析，對台灣的援助將用於支持新政府「豪豬」式防禦戰略，強化軍隊訓練和提升海上作戰能力，使其更難被入侵；而菲律賓的首要任務，則是提升抵禦中國在南海「欺凌行為」的防衛能力。美國國會部分議員對菲律賓的軍事現代化進程表示支持，更有議員提案要求未來5年內，每年向菲律賓提供5億美元（約新台幣164億元）軍援。

川普言論引震撼 專家斷言美對台大規模軍演可能成絕響

然而，美國前總統川普日前接受彭博社訪問時表示，台灣需要「付費買保護」，這番言論在本週引發台灣政壇的震撼，也為這項軍援案的前景增添了變數。華府智庫「美國企業研究所」（AEI）專家庫柏（Zack Cooper）直言，第二任川普政府可能會繼續對台軍售，但不太可能再提供免費的軍援。他認為，「這可能是台灣最後一筆大規模的美國軍援」。

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