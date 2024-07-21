灰色地帶？交戰規則？ 國軍推「白話文運動」科普漢光演習

國防部心戰大隊以手游介面為概念製作動畫，盼以淺顯異動方式介紹「漢光演習」。（圖取自青年日報臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習明（22）日正式登場，但民眾可能對艱澀的國防術語較為陌生，為運用平易近人方式介紹漢光演習重點，國防部心戰大隊製作「漢光40小科普」動畫，把灰色地帶、聯合作戰計畫、交戰規則等術語以淺顯易懂的文字，使國人更加清楚瞭解。

國軍媒體《青年日報》臉書今（21）日發布由國防部心戰大隊製作的「漢光40小科普」動畫，這支動畫以生動的手遊介面模擬仿真戰場，藉此闡述今年演習的各項重點內容。

這支動畫先以敵人刻意挑起爭端，製造「灰色地帶」衝突事件為主軸拉開序幕，後續進入整體防空、聯合截擊等階段的作戰進程，最後，在我國軍民齊心展現防衛韌性下，成功捍衛民主自由，守護美麗家園。

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這支影片也以生動活潑的2D動畫作為過場畫面，真實呈現國軍官兵在營區外操演時，可能會遭遇到的各種景況，同時將此次包含「去中心化指管」、「聯合作戰計畫」、「整體後勤支援」與「連續及聯動原則」、「交戰規則（ROE）」等實兵演習驗證重點，以淺顯易懂的文字，盼使國人更加清楚瞭解。

國防部表示，此次有別以往的文宣宣傳方式，積極走出「同溫層」，就是要將一向被外界視為嚴肅的「漢光演習」議題，透過時下年輕人喜愛的手遊，搭配簡單易懂的文字，讓更多不同領域、年齡層，甚至是從來不關心軍事議題的民眾，也能夠對漢光演習有些許的興趣或認識。

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