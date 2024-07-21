烏俄戰火催生新防禦利器 「雷射炫目器」為戰車築起天網

一位美國海軍官兵手正在瞄準 LA-9/P 雷射炫目器，這是一款美軍現役的雷射炫目器範例。（取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）18日報導，隨著烏克蘭衝突持續，尤其第一人稱視角（FPV）自殺無人機在內的無人機，已對戰、甲車輛構成日益嚴重的威脅。各國軍方正積極投入無人機防禦系統，除了槍砲和電戰干擾，「雷射炫目器」（Laser Dazzler）成為另一個被關注的新選項，能有效干擾低階無人機光學感測器，使其迷航、墜毀或無法發動攻擊。

根據《戰區》報導，目前商用和軍用無人機，大多仰賴紅外線攝影機等設施進行導航、偵察和瞄準。雷射炫目器正是利用這點，精準地將雷射光束射向無人機光學感測器，使其「致盲」失效。一旦失去視覺，高速飛行的無人機便如同斷了線的風箏難以操控，更遑論發動攻擊。

雷射炫目器採用低功率雷射裝置，旨在產生暫時、非破壞性和可逆的干擾效果，與高功率雷射定向能量武器不同。美軍已在使用各種等級的相關系統，如手持式LA-9/P和艦載型ODIN（海軍光學干擾器），如ODIN等許多大型設計已具備反無人機能力。

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澳洲電光系統公司（EOS）正為其現有遙控武器系統（如Slinger和R800）提供雷射炫目器作為反無人機選項。EOS表示，其系統已成功展示了使用非致命、零附帶傷害的雷射降低、拒絕和破壞典型無人機系統電光感測器的能力。

雷射炫目器不僅可以提供相對快速部署、經濟實惠的解決方案，來對抗最具掠奪性的低端無人系統，還可以幫助防禦使用紅外線、光學尋標器的反戰車武器。隨著無人機技術的不斷進步，這種創新的防禦系統可能在未來戰場上，扮演越來越重要的角色。

A Ukrainian FPV kamikaze drone gracefully lands in the open hatch of a Russian tank. https://t.co/u0ER6mUuiK pic.twitter.com/tAjxwXboGX — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） March 30, 2023

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