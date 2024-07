烏俄戰火催生新防禦利器 「雷射炫目器」為戰車築起天網

一位美國海軍官兵手正在瞄準 LA-9/P 雷射炫目器,這是一款美軍現役的雷射炫目器範例。(取自美國海軍)

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍聞網站《戰區》(The Warzone)18日報導,隨著烏克蘭衝突持續,尤其第一人稱視角(FPV)自殺無人機在內的無人機,已對戰、甲車輛構成日益嚴重的威脅。各國軍方正積極投入無人機防禦系統,除了槍砲和電戰干擾,「雷射炫目器」(Laser Dazzler)成為另一個被關注的新選項,能有效干擾低階無人機光學感測器,使其迷航、墜毀或無法發動攻擊。

根據《戰區》報導,目前商用和軍用無人機,大多仰賴紅外線攝影機等設施進行導航、偵察和瞄準。雷射炫目器正是利用這點,精準地將雷射光束射向無人機光學感測器,使其「致盲」失效。一旦失去視覺,高速飛行的無人機便如同斷了線的風箏難以操控,更遑論發動攻擊。

雷射炫目器採用低功率雷射裝置,旨在產生暫時、非破壞性和可逆的干擾效果,與高功率雷射定向能量武器不同。美軍已在使用各種等級的相關系統,如手持式LA-9/P和艦載型ODIN(海軍光學干擾器),如ODIN等許多大型設計已具備反無人機能力。

澳洲電光系統公司(EOS)正為其現有遙控武器系統(如Slinger和R800)提供雷射炫目器作為反無人機選項。EOS表示,其系統已成功展示了使用非致命、零附帶傷害的雷射降低、拒絕和破壞典型無人機系統電光感測器的能力。

雷射炫目器不僅可以提供相對快速部署、經濟實惠的解決方案,來對抗最具掠奪性的低端無人系統,還可以幫助防禦使用紅外線、光學尋標器的反戰車武器。隨著無人機技術的不斷進步,這種創新的防禦系統可能在未來戰場上,扮演越來越重要的角色。

