軍情看板》漢光40號實兵演習7/22至7/26登場 戰力保存打頭陣

國軍22日起實施「漢光40號」實兵演習，圖為去年「漢光39號」實兵演習期間幻象戰機降落於花蓮情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度重點「漢光40號」實兵演訓將於7月22日至7月26日登場，這場為期5天4夜的實兵演訓，將採「不劇透」方式磨練官兵臨戰作為。待國軍在22日破曉下達演習狀況後，駐紮在台灣西部的軍機將依序起飛至東台灣洞窟、地下式基地，落實「戰力保存」伺機反擊。

若中共解放軍武力犯台，各界評估，其可能先以飛彈襲擊我關鍵基礎設施、重要軍事據點，癱瘓我國作戰能力，因此，國軍在每年漢光實兵演習初始，都會先演練「戰力保存」，駐紮台灣西部的軍機飛往花蓮佳山基地、台東石子山基地，藉由厚實山壁洞窟保護，遂行整補作業後再伺機反擊；海軍海上兵力也將依令出港，疏散至指定海域，國軍地面部隊則會在顧及存活率狀況下，陸續前往戰術地點集結。

國軍22日起實施「漢光40號」實兵演習，圖為去年「漢光39號」實兵演習期間，陸軍CM11戰車在八里海灘、台北港演訓情形。（資料照）

國軍今年度漢光演習更強調實戰化，著重於「實兵、實地、實時」原則，因此，夜戰課目將比往年吃重；另包括「去中心化指管」、「聯合作戰計畫」、「整體後勤支援」及「連續及聯動原則」、「接戰規則（ROE）」等，也是今年演習重點。

此外，今年度漢光實兵演習將特別實施「境外物資接轉暨交通運行管制」訓練，模擬戰時國外物資運抵台灣後，政府部門跨單位合作輸送作為；而包括台灣本島海上實兵操演、反空機降演訓、反登陸演習，以及外離島實彈射擊演習等，都是磨練國軍各級部隊戰力良機。

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驗證全國防空作為的「萬安47號演習」則將自明天起陸續登場，台中、彰化、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義等台灣中部各縣市，將於7月22日下午1時30分至2時間舉行演習，北台灣、東台灣及外島、南台灣則將於23日至25日間實施，民眾在演習期間須聽從憲、警指揮，進行人車疏散、避難及交通管制等作為，違者將依「民防法」處3萬元至15萬元罰鍰。

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