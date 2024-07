韓美軍事合作再升級！ 南韓「匕弓」火箭系統通過美軍測試

「匕弓」低成本導引火箭(LOGIR)。(取自LIG Nex1官網)

〔編譯陳成良/綜合報導〕半官方性質的美國軍聞網站「Naval News」報導,2024年環太平洋軍事演習(RIMPAC)期間,南韓LIG Nex1國防公司的「匕弓」(Poniard,韓語發音為Bigung)導引火箭系統,7月12日在夏威夷外海完成美軍外國比較測試(FCT),6枚火箭全部命中目標,取得驚人的100%命中率。此成就不僅展現南韓國防科技實力,更標誌著美韓軍事合作進入新階段。

據報導,「匕弓」系統的正式名稱為「韓國低成本導引成像火箭」(K-LOGIR),是南韓自主研發的先進武器系統。其研發始於美國海軍在冷戰後面臨的非常規戰爭威脅,特別是2000年10月美國海軍驅逐艦柯爾號(USS Cole)在葉門遇襲事件後,美軍意識到需要有效對抗小型快艇的武器系統。同時,南韓也需要因應來自北韓的兩棲襲擊威脅。

7月12日在夏威夷附近海域進行的外國比較測試(FCT)中,「匕弓」導引火箭準確擊中目標。(翻攝南韓海軍影片)

此次測試的特殊之處,在於包括無人偵測、追蹤和分析無人目標,以及從美國德事隆集團(Textron)通用無人水面載具(CUSV)發射導引火箭的整個過程,皆展示高度無人化特性。這標誌著韓、美兩國首次在實戰演習中,實現完整的無人作戰概念,展現了兩國在未來戰爭模式上的共同願景。

美國海軍作戰部長弗蘭契提上將(Admiral Lisa Franchetti)對此次測試給予高度評價,強調其對美國海軍未來作戰能力發展的重要性。她特別提到,測試結果將用於評估該系統是否符合美國國防部的安全標準,並為開發快速近岸攻擊艇(Fast Inshore Attack Craft, FIAC)的攻擊能力提供參考。

報導指出,「匕弓」系統的一個顯著優勢是其成本效益,每枚火箭成本僅為「地獄火」(Hellfire)飛彈的3分之1,使其成為對抗海上自殺式無人機和葉門叛軍「青年運動」(Houthi,另譯為胡塞武裝)武裝快艇襲擊的理想選擇。這一特點在當前烏克蘭戰爭和紅海衝突的背景下,顯得尤為重要。

如果「匕弓」系統最終能進入美國軍火庫,將成為首個由南韓出口到美國的自主研發導引武器系統,這不僅是南韓國防工業的重大突破,也反映美韓同盟關係的深化。同時,被全球最強大的海軍採用後,無疑將大大提升「匕弓」」在國際軍火市場的地位和需求。

然而,專家指出,「匕弓」系統要真正進入美國軍隊,還需經過一系列程序,包括美國海軍的需求提案、預算批准和合約驗證等。這個過程可能需要相當長的時間,但無疑這次成功的測試,為「匕弓」系統邁出了關鍵的一步。

S. Korea's Bigung guided rocket to conduct final Pentagon test in Hawaii on Friday#RIMPAC #Bigung_guided_rocket #arms_deal #weapons #림팩 #유도로켓_비궁 #Arirang_News #아리랑뉴스 pic.twitter.com/Hcz5ZgCsLw