韓美軍事合作再升級！ 南韓「匕弓」火箭系統通過美軍測試

「匕弓」低成本導引火箭（LOGIR）。（取自LIG Nex1官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕半官方性質的美國軍聞網站「Naval News」報導，2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC）期間，南韓LIG Nex1國防公司的「匕弓」（Poniard，韓語發音為Bigung）導引火箭系統，7月12日在夏威夷外海完成美軍外國比較測試（FCT），6枚火箭全部命中目標，取得驚人的100%命中率。此成就不僅展現南韓國防科技實力，更標誌著美韓軍事合作進入新階段。

據報導，「匕弓」系統的正式名稱為「韓國低成本導引成像火箭」（K-LOGIR），是南韓自主研發的先進武器系統。其研發始於美國海軍在冷戰後面臨的非常規戰爭威脅，特別是2000年10月美國海軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）在葉門遇襲事件後，美軍意識到需要有效對抗小型快艇的武器系統。同時，南韓也需要因應來自北韓的兩棲襲擊威脅。

7月12日在夏威夷附近海域進行的外國比較測試（FCT）中，「匕弓」導引火箭準確擊中目標。（翻攝南韓海軍影片）

此次測試的特殊之處，在於包括無人偵測、追蹤和分析無人目標，以及從美國德事隆集團（Textron）通用無人水面載具（CUSV）發射導引火箭的整個過程，皆展示高度無人化特性。這標誌著韓、美兩國首次在實戰演習中，實現完整的無人作戰概念，展現了兩國在未來戰爭模式上的共同願景。

美國海軍作戰部長弗蘭契提上將（Admiral Lisa Franchetti）對此次測試給予高度評價，強調其對美國海軍未來作戰能力發展的重要性。她特別提到，測試結果將用於評估該系統是否符合美國國防部的安全標準，並為開發快速近岸攻擊艇（Fast Inshore Attack Craft, FIAC）的攻擊能力提供參考。

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報導指出，「匕弓」系統的一個顯著優勢是其成本效益，每枚火箭成本僅為「地獄火」（Hellfire）飛彈的3分之1，使其成為對抗海上自殺式無人機和葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）武裝快艇襲擊的理想選擇。這一特點在當前烏克蘭戰爭和紅海衝突的背景下，顯得尤為重要。

如果「匕弓」系統最終能進入美國軍火庫，將成為首個由南韓出口到美國的自主研發導引武器系統，這不僅是南韓國防工業的重大突破，也反映美韓同盟關係的深化。同時，被全球最強大的海軍採用後，無疑將大大提升「匕弓」」在國際軍火市場的地位和需求。

然而，專家指出，「匕弓」系統要真正進入美國軍隊，還需經過一系列程序，包括美國海軍的需求提案、預算批准和合約驗證等。這個過程可能需要相當長的時間，但無疑這次成功的測試，為「匕弓」系統邁出了關鍵的一步。

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