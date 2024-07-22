漢光演習前夕中共20機艦擾台 1架無人機「繞台」

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲12架次共機、7艘次共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動。 （國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（22）日公布，直至今日上午6時的24小時內，國軍一共偵獲12架次中共軍機、7艘次中共軍艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動，其中5架次共機進入北部、西南及東部空域。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲12架次共機、7艘次共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動。

其中，3架次共機逾越台灣海峽中線；1架次共軍無人機距鵝鑾鼻36浬並繞行台灣東部；1架次輔戰機進入西南空域，距鵝鑾鼻94浬。

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國防部強調，國軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。

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