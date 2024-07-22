漢光40號演習Day1重點看這 海空疏泊、中部防空演習登場

國軍漢光40號演習今日起登場，三軍已開始進行「戰力保存」，並驗證後備動員能量。中部7縣市今日下午也將實施萬安演習，演練防空避難作為。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（22）日起進行為期5天4夜的「漢光40號」實兵演習，三軍各部隊已依令實施各項演訓，部分空軍戰機、海軍艦艇已離開駐地，前往指定地點集結，進行「戰力保存」作為；中台灣7縣市將於今日下午1點半至2點間實施「萬安47號」演習，驗證全國防空能量。

國軍於今晨下達「漢光40號」實兵演習命令後，空軍部分戰機已依序飛往花蓮佳山基地、台東石子山基地，盼藉由洞庫、地下式基地保存戰力，後續將進行整補作為，並待命伺機出擊；海軍艦艇也已離開駐地，前往指定海域進行疏泊。

國軍漢光40號演習今日起登場，空軍幻象2000戰機已到花蓮佳山基地進行「戰力保存」。（記者游太郎攝）

另外，國軍亦比照往年演訓，在漢光40號演習期間驗證後備動員能量，部分後備官兵已依序前往新北市八仙樂園舊址、桃園后厝國小等地報到，為後續國土防衛作戰做足準備；國軍亦將選定雙北一處橋梁，於夜間進行橋梁阻絕、封鎖、檢管暨守備作戰具體作為。

驗證全國防空能量的「萬安47號」演習也自今天起登場，據規劃，包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等中台灣7縣市，將於今日下午1點30分至2點實施，民眾將收到「飛彈、火箭攻擊」的空中威脅告警通知，同時也須配合憲、警指揮進行疏散，違者可能被處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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