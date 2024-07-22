颱風攪局不影響海、空「戰力保存」 國安人士：都有彈性應變

空軍F-16V戰機掛載空射魚叉飛彈，前往花蓮佳山基地「戰力保存」。（記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光40號」演習今（22）日起實施至26日，部分空軍兵力已飛往台灣東部洞庫式基地，海軍艦艇亦依序出港。不過，「凱米」颱風持續向東台灣逼近，國安人士坦言，天候因素對演習勢必有影響，但並非所有兵力都朝東部集結，而是分散部署保有高度用兵彈性，確保防衛作戰順利進行。

為期5天4夜的「漢光40號」演習今日登場，今年演訓格外強調「實時、實地、實兵、實裝」，且比起往年各部隊知悉概略操演次序與時間，今年則強調「不劇透」，也就是在大範圍時間與操演區之內，隨機下達況令考驗部隊臨戰反應。

不過，為每年漢光演習揭開序幕的「戰力保存」作為，今年仍依照想定率先執行，因此，駐防於台灣西部的空軍主力戰機，依序飛往東部的花蓮佳山、台東石子山基地，進入大型洞庫式機堡後，將實施整補、彈藥掛載、跑道搶修等課目，隨後再伺機出擊；海軍艦艇也依照共軍飛彈襲擊主要基地的想定，陸續離開原駐地，前往指定海域集結，而台灣東部外海被視為海軍重要的疏泊區。

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漢光40號演習22日正式登場，海軍實施緊急出港。（軍聞社）

唯根據中央氣象署最新資訊，今年第三號颱風「凱米」正在菲律賓呂宋島以東海域發展，預計本周三、本周四接近台灣東部、北部，甚至暴風圈有侵襲陸地可能，對於國軍集結於東部的兵力，能否進行後續操演有待觀察。軍方人士表示，國軍嚴密觀察氣象變化，並皆有適切應變作為。

國安人士表示，颱風勢必對漢光實兵演習有所影響，但不會導致演訓中斷。首先，空軍並非所有主戰兵力都朝東台灣集結，而是「分散風險」部署於台灣重要空軍基地，若東部兵力因天候無法出擊，其他基地的戰機仍可應戰，因此具有高度彈性。

其次，國安人士表示，海軍艦艇雖以東部外海為主要集結點，但包括台灣西部、西南部等海域也是今年操演重點，且都會隨天候調整演訓方式。且「凱米」颱風是否對台灣造成顯著影響，仍有一定變數，相關單位都會緊密追蹤，並調整用兵作為。

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