獨家》漢光40號演習登場 F-16V掛魚叉飛彈進佳山保存戰力

F-16V戰機掛載空射型魚叉反艦飛彈，首度演練直接駛入佳山洞庫保存戰力。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國防部年度重點「漢光40號」實兵演訓今天登場，首日除了往年西部各機場包括幻象、IDF戰機轉場訓練科目外，首度驗證F-16V掛載制海魚叉反艦飛彈直接駛入佳山洞庫，總統賴清德明天也將親臨視察、驗證保存戰力成果。

F-16V戰機掛載空射型魚叉反艦飛彈，行經連接花蓮與佳山基地的連絡道，與經過道路下方涵洞的民眾形成對比。（記者游太郎攝）

「漢光40號」演習今天至26日實施，為期5天4夜的實兵演訓，採取「不劇透」方式磨練官兵臨戰作為；國防部今天清晨破曉下達演習狀況後，駐防在西部的各型軍機，模擬基地遭到共軍導彈襲擊，緊急起飛至東部包括花蓮佳山及台東志航基地洞庫內保存戰力，伺機實施反擊作戰，確保我空防安全及優勢。

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IDF戰機轉場花蓮機場時，背景剛好台灣形狀的0403震後山崩地景。（記者游太郎攝）

官員指出，評估共軍武力犯台，可能先以飛彈襲擊我方的關鍵基礎設施、重要軍事據點，癱瘓國軍的作戰能力，往年國軍在漢光實兵演習初始，均以演練「戰力保存」開始，駐防西部的各型戰機轉場至佳山、志航等基地，藉由深達數百公尺的洞庫保護，遂行整補作業後再伺機反擊；海軍海上兵力也依令出港，疏散至指定海域，國軍地面部隊陸續前往戰術地點集結。

幻象戰機轉場花蓮機場，再駛入佳山基地保存戰力，背景剛好是台灣形狀的0403震後山崩地景。（記者游太郎攝）

上午7時許，各型戰機陸續自西部各基地緊急起飛，因佳山基地主跑場實施拓寬工程，今年改為轉場至花蓮基地，再經由連絡道駛往佳山洞庫內，今年和往年相較，除了轉場的科目、程序改變不大外，最大的亮點在模擬空軍花蓮基地也遭到共軍導彈及巡戈飛彈等襲擊，F-16V戰機分批經由連絡道駛往佳山，除了往年的空優掛載外，今年特別掛載空射型魚叉反艦飛彈，直接駛入洞庫外保存戰力，模擬加油整補後，直接起飛痛擊在東部外海出現的共軍航艦戰鬥群，較往年更接近戰況。

空軍C-130運輸機載運大批物資，轉場花蓮基地保存戰力。（記者游太郎攝）

據指出，總統賴清德在國防部安排下，明天將至佳山及花蓮基地視察演習狀況，並針對魚叉反艦飛彈如何在第一擊時保存戰力，並及時實施反擊等狀況深入了解。

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