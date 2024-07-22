漢光40號演習登場！ 後備教召部隊、物資集結八仙樂園舊址整備

漢光40號演習今天登場，一早在八仙樂園舊址動員的後備軍人將步槍送上車。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕國軍第3作戰區今（22）日早上8點在八仙樂園舊址進行「自強演習—車輛徵用、物資徵購」演練，並配合常備部隊科目進行訓練。而物資徵購包含角鐵240根、棉紗手套140雙、防刺手套140雙等，藉此考驗民間物力徵用流程順暢與否，以利戰時能夠快速動員，支援軍事作戰。

國防部年度重點「漢光40號」實兵演訓於今（22）日至26日登場，這場為期5天4夜的實兵演訓，將今年採「實兵、實地、實時、實裝」方式，且無劇本的狀況下進行官兵臨戰作為。此外，為發揮軍民整合與城鄉防護效能，第3作戰區步兵第109旅配合年度漢光演習，同步實施「自強演習—車輛徵用、物資徵購」演練，想定戰爭爆發後，將作戰所需人、物力，藉由動員民間各式車輛至集結地報到，並將徵購物資迅速載運至第一線守備位置，以遂行後續任務。

漢光40號演習今天登場，後備軍人一早在八仙樂園舊址動員，搬運軍備物資。（記者羅國嘉攝）

除能快速進行平、戰時轉換之外，更將民力、物力與部隊結合，發揮國軍物力動員能量，達成有效支援軍事作戰與兼顧民生目標，因此這次的演練，主要在考驗民間物力徵用的流程是否流暢，以利戰時能夠快速動員，支援軍事作戰。

今年漢光演習的物資徵購，包含角鐵、棉紗手套、防刺手套等。（記者羅國嘉攝）

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