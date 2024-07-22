曾一年兩驗、因故取消實兵操演 回顧漢光演習的「十年一刻」

圖為國軍2014年漢光30號演習期間，出動大批的濟陽級巡防艦，前往東部外海實施海空聯合截擊操演。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍年度「漢光40號」實兵操演今（22）日正式展開，除行之有年的戰力保存外，今年漢光更將聚焦去中心化指管、單兵交戰規則（ROE）等項目，首度以「不劇透」方式實施防衛驗證；回顧以往漢光演習，除預料外的操演事故，各個十年的演習中也留下不少重大事件，接著讓《軍武頻道》帶你回頭看看這些影響深遠的「十年一刻」。

漢光10號：罕見一年兩驗、演習間曾攔截不明潛艦

請繼續往下閱讀...

談及1994年漢光演習，多數人會提到「漢光11號」預演時發生的金鷹航空靶機事故；然在同年5月，其實有先行舉辦一場「漢光10號」演習，罕見形成國軍「一年兩驗」的情況；當年的漢光10號演習與「同心6號」後備動員、「萬安17號」防空演習於澎湖同步展開，整體動員人數相當多。

此外，當年在「漢光10號」演習期間，曾傳出海軍在澎湖外海偵獲一艘不明國籍潛艦，一度距離台南安平僅12.5浬，時任國防部長孫震事後也在立法院證實此事；當時雖透過多種方式試圖與潛艦取得聯繫、但皆無回音，後在S-70C反潛直升機、S-2T反潛預警機聯合監控下、潛艦遠離，這場「對峙」才獲得緩解。

國軍曾在1994年內先後實施兩次漢光演習，是該演習至今罕見的連續舉辦紀錄；而海軍在當年的漢光10號演習間，更一度偵獲不明國籍潛艦逼近我國領海，對峙近2天才離開，成為當年漢光10號演習的一大插曲。圖為共軍094型核動力彈道飛彈潛艦，與前述潛艦無關。（新華社資料照，記者陳治程編輯）

漢光20號：取消實兵演習、引進美軍同款兵推系統

時間來到2004年的「漢光20號」演習，當時我國剛擺脫前（2003）年的SARS疫情，預計當年4月至11月間實施三階段防衛想定驗證，並在9月進行實兵操演驗證。

而在實兵操演前夕，中共一度傳出將在金門東北方的東山島實施軍演，引發國內輿論討論；不過最終未見中共軍力登島進行演習，我國時任總統陳水扁也宣布取消9月的實兵驗證作為對中方的回應，也是繼1996年因台海危機取消的「漢光12號」實兵操演後，唯二因故取消的紀錄。

國軍曾在2004年漢光20號實兵操演前，截獲中共欲在東山島實施軍演的情報，但在確認軍演取消後，時任總統陳水扁也以取消實兵演訓作為善意回應。圖為國軍2003年漢光19號演習期間，在宜蘭以「工蜂六型」多管火箭，模擬殲滅搶灘敵軍。（本報資料照）

另一方面，國軍現今於漢光演習電腦兵推時採用的「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS），即是國軍當年採納美軍建議所購入，並與日後同樣自美購入的「國軍聯戰訓練管理系統」（TJTMS），提升國軍聯戰訓練機制成效，並藉這兩套系統，供作美軍建議我提出防衛計畫建議的參考。

漢光30號：歷來最大海空聯合操演、馬英九登艦觀戰

2014年的「漢光30號」演習，在當時創下歷年規模最大的三軍聯戰演習紀錄，當時海軍在全台出動多達88艘軍艦，包含基隆級、成功級、濟陽級（美軍稱諾克斯級），康定級（法軍拉法葉級）和錦江級艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦也同步出動，與空軍F-16A/B型戰機和P-3C反潛機共同執行演訓。

值得一提的是，時任總統馬英九當年亦登上基隆級「左營號」驅逐艦（DDG-1803）近距離觀看這場演訓，了解我軍對敵軍水面艦、潛艦予以攔截、反制，進而擊退的聯合防衛進程。

國軍2014年舉辦的漢光30號演習，為繼前總統李登輝1989年的海上校閱後，再有大規模的海上軍演；而時任總統馬英九當時也登上基隆級左營軍艦，隨行觀看演訓。（本報資料照）我國向美採購的P-3C海上巡邏機，亦在2014年漢光30號的海空聯合作戰演習期間首度亮相。（本報資料照）國軍的漢光30號演習於宜蘭舉辦，而該聯演訓模擬針對敵水面艦、潛艦予以攔截、反制，進而擊退的聯合防衛驗證。圖為操演船艦對空發射形成大面積金屬雲的干擾彈。（本報資料照）

來到今年的漢光演習，這項演訓除逐漸擺脫以往火力展示、「政治正確」的表演性質，也隨著中共不斷改變的威脅態樣持續精進，而今年漢光首度採取無「紅軍」假想敵、無劇透方式進行防衛驗證，有望為漢光40號演習帶來新的前瞻，進一步提升國軍實戰化訓練的整體效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法