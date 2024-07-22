漢光40號演習首日 海軍緊急出港戰力保存

海軍62部隊受令後，緊急出港實施海上機動，展現艦隊訓練成果。（軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍漢光40號實兵演習今晨正式展開，在衡山指揮所下達演習命令後，首日重點在於「戰力保存」，台灣西部部分軍機陸續轉場至東部佳山、志航基地洞庫；海軍艦艇則緊急出港至戰術位置，並在重點區域布雷阻絕。

今天為漢光演習首日，衡山指揮所上午6時下達「電光捷報」後正式展開，各單位進入加強戒備，駐防西部各型軍機緊急起飛，前往花蓮佳山基地、台東志航基地（又稱石子山基地）的地下機堡進行戰力保存。

海軍艦艇則緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，海軍布雷艇並前往特定區域，在各關鍵航道防禦性布雷，模擬遲滯共軍行動，海、空軍機動飛彈車緊急機動前往特定地點待命警戒；陸軍前往「紅色海灘」等特定區域，尋找防禦要點構築工事。

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漢光40號演習22日正式登場，海軍實施緊急出港。（軍聞社）

為防範中共戰略支援部隊對台遂行電子戰，資通電軍也啟動一系列相關演練；全台後備旅上午同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練；特定據點展開「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

軍方人士表示，這些教召部隊部分會配合參與同心演習，他們的課表也會跟其他一般教召單位有所不同，除了作戰計畫演練，也會配合其他常備部隊科目進行訓練。

國防部日前表示，7月22日至7月26日演習期間，規劃首次辦理演習課目網路直播，以及派出軍媒記者進駐各作戰區，實際呈現操演狀況，於國防部及各軍種臉書以貼文、分享方式轉發，有效吸引國人目光與提升傳散成效。

國防部指出，透由「社群媒體宣導抽獎活動」、「儀隊競賽決賽設攤宣導」、「青年日報先期報導」、「製播前導片、短影音及動畫」等方式，結合軍媒與各社群平臺，傳散各類活動及文宣成品，總觸及數約140萬餘人次，有效強化國人對國軍信心指數。

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