烏俄戰場成試金石 直升機戰術面臨變革

一架俄羅斯Ka-52「短吻鱷」（Alligator）武裝直升機於2022年2月24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的第一天，在基輔（Kyiv）外的田野中被迫降落。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭的經驗顯示，充斥於現代戰場的防空系統與無人機，迫使各國重新思考直升機的戰術運用。《美國國防新聞週刊》（Defense News）19日報導，專家指出，直升機角色必須從以往深入敵境的「矛頭」，轉變為側重於前線的作戰支援任務，才能在瞬息萬變的戰場上生存。

報導提到，烏克蘭國防部前顧問庫贊（Serhii Kuzan）分析，由於俄軍大量部署防空系統，烏克蘭前線的直升機在2024年主要執行前線火力支援任務，利用「拋射轟炸」戰術，以非導引飛彈進行非瞄準打擊，同時也肩負反制無人機的任務，避免深入敵陣，降低遭擊落的風險。

開戰初期，俄軍曾試圖利用大批直升機發動突襲，奪取基輔附近的安東諾夫機場（Antonov Airport），卻遭遇失敗損失慘重。國際戰略研究所（IISS）報告指出，俄軍已損失高達四成的Ka-52「短吻鱷」（Alligator）武裝直升機，凸顯直升機在現代戰場的脆弱性。

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報導指出，法國陸軍輕型航空兵司令梅耶（Pierre Meyer）少將，在6月舉行的巴黎航空論壇（Paris Air Forum）上，以俄軍的失敗案例為借鏡，提醒各國軍事將領必須正視直升機戰術的變革。他指出，傳統的大規模直升機突襲，在現代防空系統面前，無異於「自殺式攻擊」，必須揚棄過時的思維。

那麼直升機的未來出路何在？專家建議，直升機應與無人機部隊協同作戰，利用無人機擴大偵察範圍，並提供更靈活的打擊火力。空中巴士直升機公司執行長伊文（Bruno Even）則認為，直升機應朝著使用遠程武器的方向發展，才能在更安全的距離外執行任務。

報導提到，烏克蘭戰場的經驗，為各國軍事規劃者提供寶貴的教訓。隨著戰場環境日益複雜，直升機必須不斷調整戰術，才能在未來的戰爭中發揮作用，避免淪為時代的眼淚。

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