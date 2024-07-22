漢光演習動員令下達！ 桃市104名後備軍人重披迷彩服實戰訓練

同心34號演習動員召集令下達，應召的後備軍人報到時接受快篩。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防部昨（21）日12點發布「同心34號演習動員召集令」年度漢光演習動員令下達，受召集人員於今（22）日至各戰術位置報到，桃園市後備旅今天在大園區後厝國小接收104名報到教召員，大批退伍數年之久的教召員上午陸續完成報到，經過體檢、專長鑑定後，下午將完成部隊編成、專長訓練、臨戰演練，並結合守備部隊執行相關任務，訓期共5天。

國防部後備指揮部桃園市後備旅今日在大園區後厝國小進行同心34號演習動員召集報到，上午11點至11點30分進入應召員報到尖峰時段，報到人員陸續完成報到、快篩、說明、安檢、體檢、專長鑑定等程序後，後續將完成部隊編成，開始連續5天的專長訓練、執行相關戰備任務等。

退伍多年接受動員召集令的黃姓教召員表示，這是他第2次接受教召，上次是7天，這次是5天，感覺應該沒什麼不一樣，就平常心應對。

請繼續往下閱讀...

同心34號演習動員召集令下達，應召的後備軍人報到時進行體檢。（記者余瑞仁攝）

國防部後備指揮部表示，同心34號演習參演裝備包括「65K2步槍」、「班用機槍」、「排用機槍」、「81迫砲」、「60迫砲」及「66火箭彈」，期望透過教育召集進行後備軍人臨戰訓練、恢復戰力，遂行各項狀況處置，並透過顯習磨練動員程序與後備部隊作戰能力，並使教召員能了解戰時作戰責任區的職責並熟稔作戰環境，藉由深化戰場經營作為，提升後備部隊實戰化訓練成效，以達成守護國家安全的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法