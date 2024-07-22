「國家有需要必挺身而出」 53歲備役士官長林銀龍志願教召打漢光

53歲備役士官長林銀龍志願教召參與漢光演習，強調國家有需要必挺身而出。（陸軍提供）

〔記者歐素美／台中報導〕漢光40號實兵演習今（22）日起登場，陸軍十軍團步兵104旅步5營教召員、現年53歲的林銀龍表示，他知道此次14天教召訓練，會參與漢光40號演習實兵操演，因此特地申請志願教召。他說：「守護家園是國人責無旁貸的責任，只要國家有需要，我必挺身而出！」

林銀龍說，透過教召訓練，可強化後備軍人對戰場環境的認識與瞭解，並維持個人戰力的基礎，一旦國家發生緊急狀況，能立即投入保家衛國的行列。

林銀龍於2023年自兵整中心士官長職務退伍，在軍中共服役31年，兩個兒子也都從軍，老大目前在海軍陸戰隊服役，老二則是今年從陸軍官校畢業，目前任職少尉排長。

請繼續往下閱讀...

林銀龍說，這幾天的天氣非常嚴熱，考驗著部隊的能力，由於士官長的除役年齡是58歲，他在未來幾年還是會志願申請教召，在參與教召期間，除了可以認識新朋友，更希望透過與召員夥伴們互動交流，凝聚愛國情操，強化整體後備戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法