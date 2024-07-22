陸軍雷達引導海軍飛彈！ 美跨軍種作戰能力再升級

先前一場實彈射擊測試中，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「約翰·保羅·瓊斯號」（USS John Paul Jones）發射了一枚SM-6飛彈。（取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國雷神公司（Raytheon）7月18日宣布，最近於印太地區舉行的「勇敢之盾24」（Valiant Shield 24）演習中，一枚標準六型飛彈（ SM-6）成功攔截目標，這枚飛彈竟由美國陸軍的新型飛彈防禦雷達和指揮控制系統完成導引，這項測試展現美軍跨軍種作戰的強大整合能力，也預示著未來戰場上更靈活、更協同的作戰模式。

據報導，這次測試結合了實體硬體和模擬技術，模擬戰場複雜環境。美國陸軍的「低空層防空與飛彈防禦感應器」（Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, LTAMDS）負責追蹤威脅目標，並將數據傳輸給「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（Integrated Battle Command System, IBCS）。IBCS由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）開發，是美國陸軍防空反飛彈架構的「大腦」，它接收來自各種感應器的數據，並做出最佳作戰決策。

IBCS接收到LTAMDS提供的目標數據後，迅速啟動發射指令，並將引導訊息傳輸給SM-6飛彈，最終成功攔截目標。這次測試證明海軍飛彈可以在陸軍的整合式防空反飛彈架構內運作，展現了美軍跨軍種作戰的巨大潛力。

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SM-6是一款多功能飛彈，具備遠程防空和反艦能力，射程可達雷達探測範圍的極限。它原本是為海軍艦艇設計，但陸軍也看中其強大性能，將其納入「中程能力」（Mid-Range Capability, MRC）武器系統中，以填補精準打擊飛彈和陸基極音速飛彈之間的火力空隙。

LTAMDS是美國陸軍未來整合式防空反飛彈系統的核心雷達，具備360度全方位探測能力，可以有效偵測和追蹤各種空中威脅，包括飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈。它將取代現役的愛國者飛彈雷達，為陸軍提供更強大的防空反飛彈能力。

報導指出，這次測試也為關島的飛彈防禦架構提供重要驗證。關島是美國在西太平洋的重要軍事基地，面臨著來自中國和北韓等國的飛彈威脅。美國陸軍未來的MRC發射器、LTAMDS和IBCS，將與配備SM-3（標準三型）和SM-6飛彈的神盾（Aegis）武器系統一起，構成關島多層次飛彈防禦網，為美軍在印太地區的軍事行動提供堅實防禦保障。

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