F-35戰機將配備「誘敵神器」 強化電子戰能力

F-35戰機與「亮雲」（BriteCloud）誘餌彈（右）。（取自Leonardo專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）於7月19日宣布，將斥資為F-35戰機採購新型誘餌主動發射器（Active Expendable Decoy, AED），藉此強化其面對日益複雜的防空威脅自衛能力。

據報導，雖然NAVAIR並未公布具體採購型號，但外界普遍認為，英國李奧納多公司（Leonardo）研發的「亮雲」（BriteCloud）誘餌彈，雀屏中選的機率極高。這款外型酷似汽水罐的小型誘餌彈，內建先進的數位射頻記憶體干擾器（DRFM），可以模擬F-35戰機的雷達訊號，誘騙敵方雷達和飛彈的攻擊，如同戰機的「替身」，為其爭取寶貴的逃生時間。

「亮雲」誘餌彈的設計精巧，可與標準的干擾彈和熱焰彈共用發射裝置，能輕鬆整合到F-35戰機現有的「AN/ALE-47」反制彈發射系統中，大幅提升戰機的攜帶彈性和作戰靈活性。NAVAIR指出，F-35戰機已完成「亮雲」誘餌彈的測試和整合工作，並做出實際部署的決定。

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事實上，「亮雲」誘餌彈並非首次登上軍事舞台。早在2018年，英國皇家空軍就將其應用於「龍捲風」GR4（Tornado GR4）戰機上，並於隔年開始在「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機上進行測試。如今，「亮雲」誘餌彈即將裝備在F-35戰機上，更凸顯其優異的性能和廣泛的適用性。

除了「亮雲」誘餌彈，F-35戰機還配備了AN/ALE-70拖曳式誘餌和AN/ASQ-239電子戰系統等先進反制裝備，構成多層次防禦網，有效降低遭敵方雷達和飛彈鎖定的風險。

值得一提的是，F-35戰機的匿蹤性能主要體現在正面迎敵時，若從後方觀察，匿蹤效果相對減弱。因此，「亮雲」誘餌彈和AN/ALE-70拖曳式誘餌的搭配使用，將能有效彌補F-35戰機後方防禦不足，使其在面對來自各個方位的威脅時，都能游刃有餘。

此外，F-35戰機的Block 4升級計畫，也將進一步強化其電子戰能力，預計將在2030年代陸續完成部署，屆時，F-35戰機的電子戰能力將更上一層樓，成為戰場上更加令人生畏的對手。

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