戰車砲實彈上膛！ 澎湖駐軍打「漢光」士氣高昂

今年漢光操演強調實兵實彈演習，戰車實彈上膛。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漢光40號實兵演習今（22）日全台同步展開，駐守澎湖的國軍第一作戰區戰車營接獲命令後，即刻要求所屬單位完成人員集結，並實施精神動員及戰備裝載，完成作戰準備。為24日登場的實兵實彈演習大展身手，宣示捍衛疆土的決心。

澎湖防衛主力戰車營今日上午接獲漢光演習展開電令後，立即召集官兵實施精神動員及立功宣誓，弟兄姐妹們激昂地高唱軍歌鼓舞士氣，戰志昂揚，展現必勝決心；隨後，由各連下達命令實施戰備裝載，官兵協力完成彈藥裝填，待命機動前往戰術位置，將在24日反登陸作戰中，扮演吃重的防衛主力。

漢光演習全國展開，澎湖戰車營進入戰術備戰位置。（記者劉禹慶攝）

澎防部戰車營營長鄭中校強調，「國軍不求戰，但也不畏戰、不懼戰」，在敵情壓力下，唯有沉著應對，發揮平時勤訓精練成果，依照作戰計畫執行，方能克敵制勝，共同達成任務，成為國家生存發展及百姓安全福祉，最堅實的後盾。

澎湖是實質上中國與台灣之間的第一線，雖然澎湖近年駐軍未增反減，不過，中國海警船近年都將執法點放在台灣海峽中線，澎湖漁船只要越過台海中線以西，就會被中國海警船追趕廣播驅離，顯見對我國而言，澎湖戰略地位不言而喻。

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