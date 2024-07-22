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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

漢光演習飛彈車、戰機齊聚台東志航基地 「大砲哥」搶拍英姿

2024/07/22 16:02

民眾齊聚志航基地外搶拍戰機。（記者劉人瑋攝）
〔記者劉人瑋／台東報導〕國軍漢光40號實兵演習今天登場，三軍部隊進行「戰力保存」，空軍原駐紮於西部的戰機，今日上午7時許陸續飛抵台東志航基地，各型飛彈車也在基地內移動部署。志航基地外的中華大橋上，一頭是軍事迷忙著拍攝戰機陸續飛抵的姿態，另一頭則是天弓、愛國者飛彈車陸續駛進基地的場景。

國軍漢光40號實兵演習今（22）日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」方式，同時聚焦「無劇本、實戰化」，由於許多軍事迷與民眾不清楚實際操演項目，因此聚集於各基地外者，並不如以往來得多。

空軍C-130運輸機飛官貌似向軍事迷揮手致意。（記者劉人瑋攝）
空軍F-16V、IDF戰機及C-130運輸機今日上午陸續轉場進入台東志航基地，由4批、14架從嘉義機場飛抵台東的IDF戰機打頭陣，隨即則是從屏東出發的C-130運輸機；同一時間，天弓飛彈與愛國者飛彈機動發射車，則在警車開道下駛入志航基地內。

民眾表示，能同一時間看到陸軍、空軍重型軍備實在過癮。現場除了有民眾擺拍、與戰機合照，最有心的還是住在台東市區的高一生蔡同學，剛好就讀大學的堂哥放暑假，因而拜託堂哥騎車載他來拍攝戰機。

民眾搶拍戰機。（記者劉人瑋攝）
蔡同學說，自己從國一就以手機拍戰機，就是喜歡戰機強大的發動機，以及飛行英姿，因此這次還向父母「募款」買來單眼相機，以及「100-400mm」的遠距變焦鏡，就是想好好留下戰機英姿。
飛彈車駛入志航基地。（記者劉人瑋攝）

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