漢光40號演習首日「戰力保存」一次看！ 空軍戰機急升空轉場

C-130迅速機動至戰力保存位置。（軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習今日實施首日課目，台灣西部部分軍機陸續轉場至東部佳山、志航基地洞庫實行戰力保存；陸上兵力執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，模擬戰時結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰所需的車機及物資完成補充。國軍也公布一系列照片、影片，讓民眾一窺國軍演訓面貌。

幻象戰機迅速機動至戰力保存位置。（軍聞社）

國防部於今晨破曉下達演習狀況後，空軍各型戰機、運輸機分別從各基地起飛，快速進行戰備轉場訓練，驗證戰力保存效能。地勤官兵在跑道上進行跑滑道異物清除，確保戰機任務安全；隨後，任務機飛行員抵達各機堡，在機工長協助下，進行戰機、運輸機飛行前「360檢查」後依令起飛。

二聯隊官兵執行飛行前檢查。（軍聞社）六聯隊官兵執行飛行前檢查。（軍聞社）

本報今日報導，上午7時許，各型戰機陸續自西部各基地緊急起飛，因佳山基地主跑場實施拓寬工程，今年改為轉場至花蓮基地，再經由連絡道駛往佳山洞庫內。



據觀察，相較於往年，今年除了轉場科目、程序改變不大外，最大的亮點在模擬空軍花蓮基地也遭到共軍導彈及巡戈飛彈等襲擊，F-16V戰機分批經由連絡道駛往佳山，除了往年的空優掛載外，今年特別掛載空射型魚叉反艦飛彈，直接駛入洞庫外保存戰力，模擬加油整補後，直接起飛痛擊在東部外海出現的共軍航艦打擊群。



F-16V迅速機動至戰力保存位置。（軍聞社）空軍各飛行聯隊進行戰備轉場訓練。（軍聞社）

國防部表示，戰力保存是後續戰力發揮的基礎，藉由演習驗證戰機戰備轉場，以及重要軍品物資前推預置、分區屯儲等後勤支援措施，確保國軍戰力完整與安全。

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