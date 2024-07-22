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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

徵用民車、徵購物資 漢光演習首日速送軍需物資

2024/07/22 16:10

第五作戰區22日執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，官兵進行刺鐵絲清點作業。（軍聞社）
〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍漢光40號實兵演習今（22）日登場，今年漢光演習採「實兵、實地、實時、實裝」方式，且無劇本的狀況下磨練官兵臨戰作為。此外，為發揮軍民整合與城鄉防護效能，第五作戰區今日執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，藉由動員民間各式車輛至集結地報到，並將徵購物資迅速載運至第一線守備位置，遂行後續任務。

國防部表示，為結合全民總力動員，厚實作戰韌性，漢光40號演習實兵操演首日，駐守中台灣的國軍第五作戰區今日執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，模擬戰爭發生時，作戰區結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰所需的車機及物資完成補充，提升部隊戰力。

第五作戰區22日執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，檢查車輛狀況。（軍聞社）
國防部表示，此次演習共計動員大貨車、刺鐵絲、發電機等物資，準時至集用場報到，操演單位於車輛及物資報到後，完成點驗、接受與分配作業，不僅驗證軍民合作的運作機制外，更增強作戰區在面對敵軍威脅時的應變能力與作戰效能，以遂行後續任務，發揮國軍物力動員能量，深植後備國防戰力。

駐守台灣北部的國軍第3作戰區今日也在八仙樂園舊址，進行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，並配合常備部隊科目進行訓練。物資徵購內容包含角鐵240根、棉紗手套140雙、防刺手套140雙等，上述物資都是進行戰場經營，防衛作戰的工事構築所需。

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