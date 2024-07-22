跑去俄國家門口威懾！ 美B-52轟炸機首飛越芬蘭北部

1架芬蘭F/A-18戰鬥機護航美國2架B-52轟炸機。（取自芬蘭空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威獨立新聞網站《巴倫支觀察家報》（The Barents Observer）報導，2架美國空軍可攜帶核武的B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，7月21日首次飛越芬蘭北部上空，這次行動標誌著芬蘭加入北約後，與盟國軍事合作的新階段。

據報導，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）在社交媒體平台X上表示：「今天，芬蘭在本國領土上，實施了與美國戰略轟炸機的合作。這是北約成員國領土上的正常合作，展示了共同防禦的基本支柱、威懾和防禦能力。」

然而，挪威國際事務研究所（NUPI）的國防分析師索利（Per Erik Solli）向巴倫支觀察家報指出，這次行動非比尋常。他表示：「這一發展是逐步加強地區和多國威懾過程中的自然演變。」

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此次任務使美軍轟炸機接近俄羅斯的科拉半島（Kola Peninsula），距離約220公里。科拉半島是俄羅斯北方艦隊的重要基地，俄羅斯的圖-95MS（Tu-95MS）戰略轟炸機也在此地起飛，對烏克蘭進行空襲。雖然挪威限制北約在其靠近俄羅斯的邊境活動，但芬蘭表示不會設置地理限制。

這次行動反映了自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，北歐安全局勢的變化。隨著芬蘭和瑞典（Sweden）加入北約，東部防線得到強化。今年2月，美國在瑞典北部部署了B-1B轟炸機，以加強在北歐的軍事存在。

俄羅斯國防部表示，當美軍轟炸機接近巴倫支海（Barents Sea）時，俄羅斯空軍派遣戰機應對，使美軍飛機掉頭返回。不過，美軍這次行動，讓B-52轟炸機在距離俄羅斯奧列尼亞（Olenya）空軍基地最近的地方巡航。

報導提到。芬蘭與北約盟國的加強合作，顯示出B-52轟炸機任務象徵著北約東北部防線的重要戰略調整。

Suomi on tänään toteuttanut yhteistoimintaa Yhdysvaltojen strategisten pommikoneiden kanssa Suomen alueella. Kyse on normaalista Naton jäsenmaan alueella toteutettavasta yhteistoiminnasta sekä yhteisen puolustuksen peruspilarin, pelotteen ja puolustuksen osoittamisesta. （1/2） — Antti Häkkänen （@anttihakkanen） July 21, 2024

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