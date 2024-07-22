3天後迎戰台海喜樹海灘攻防 陸軍203旅後備軍人練陣地構築暖身

陸軍203旅精神動員結束後，教召員即提起沙包，準備前往現地建構陣地。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕國軍「漢光40號」實兵演習今（22）日起展開，第四作戰區陸軍步兵第203旅步2營步1連83位教召員，下午會師於台南市將軍國小，由營長主持精神動員，宣誓矢志捍衛國家、保衛人民、善盡後備軍人職責，隨後前往將軍馬沙溝進行陣地構築演練。

事實上，陸軍203旅所屬83位教召員13日即已報到，接受為期14天的教召，203旅步2營連長上尉徐偉庭表示，此次演練貫徹「就地動員，就地作戰」原則，召員配合作戰進程實施訓練，以了解戰術位置與作戰任務，有效提升防衛區的防衛作戰能力，第1週已進行專長複訓及射擊，目前已進入第2週，將配合戰地位置實兵演練。

「漢光40號」實兵演習今（22）日起展開，第四作戰區陸軍步兵第203旅步2營步1連83位教召員，在台南市將軍國小精神動員。（記者劉婉君攝）

教召員張勝堃少校說，他從軍20年，退伍迄今將近1年，很高興回到以前服務的單位擔任動員官，重新燃起保家衛民的熱忱，目前從事化工業的他，在退伍後首度接受教召，覺得蠻榮幸的，也是一種不同的體驗。

擔任上尉排長的教召員林治言，擔任職業軍人15年、退伍將近7年，他說，以前在基層部隊服務時，也曾帶領教召員配合演習，只是這次參加的身分轉變成教召員而已，配合幹部管理召員，大家都蠻配合，食衣住行的先期規劃也相當妥善，相信可以配合完成各項操演，圓滿完成任務。

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陸軍步兵第203旅表示，教召期間，為使召員熟稔編制武器操作、戰術位置及作戰任務，逐步提升戰場經營與臨戰訓練成果，配合漢光實兵演習與常備部隊共同執行實戰化的三軍聯合作戰演訓，建立「常後一體」強韌防禦體系，精實作戰區整體防衛作戰能力。召員25日上午將在台南市南區喜樹一帶，進行聯合反登陸作戰演練，且為了更貼近戰時情境，沒有任何劇本，當天將依國防部發步的狀況執行動作。

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