美F-16新電戰系統整合測試通過 我新F-16V電戰系統生產中

美國諾格公司近日表示，美國空軍為F-16戰機選定的AN/ALQ-257「蝮蛇」整合式電戰系統（IVEWS）近期通過空軍整合性測試，有望在未來數周內展開實戰飛行測試，並在年底進入量產部署階段。（生命週期管理中心網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕電子戰在現代戰爭的份量日益吃重，美國空軍亦正為麾下F-16戰機持續推動電戰系統升級；負責該專案的美國諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）公司日前表示，其為美軍研發的「蝮蛇」整合式電戰系統（IVEWS）近期通過空軍整合性測試，飛行測試近在咫尺。另，系出同源、我國F-16V Block70型機採用的「蝮蛇之盾」電戰系統，日前也通過測試進入量產程序。

美國軍聞網站《國防獨家》（DefenseScoop）報導指出，由諾格研發的AN/ALQ-257「蝮蛇」電戰系統，稍早順利通過美國空軍的「飛行前武器暨電子感測器整合測試」（J-PRIME）；諾格電戰部門副總裁康洛伊（James Conroy）接受外媒專訪時說明，該系統目前已展開實機模擬測試，確保系統功能正常。

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美國空軍的「蝮蛇」電戰系統研發於2019年啟動、2021年起獲原型生產合約後，便進入一系列的設計、功能驗證和系統測評；其搭載的數位雷達預警接收器（DRWR）可與AN/APG-83雷達聯動，以達快速偵辨、反制敵威脅之效。該電戰系統今（2024）年初已通過實驗室整合測驗，未來數周內將安裝到兩架F-16戰機，進入實戰飛行測試（Operational Flight Test），並據測試結果決定未來的部署部隊。

康羅伊透露，該系統現已獲土耳其青睞，未來有望成為該國升級F-16V戰機的主力電戰裝備。（法新社資料照）

此外，康洛伊透露，該系統現已獲土耳其青睞，未來有望成為該國升級F-16V戰機的主力電戰裝備。

另一方面，同樣與AN/APG-83雷達整合、專為外銷版F-16C/D Block 70/72型機所設計的「蝮蛇之盾」（Viper Shield）電戰系統，本（7）月已正式通過第4階段（Drop 4）的軟、硬體整合測試，並獲美國國防部授權L3harris公司生產，我國採購的66架同型機也確定安裝該系統，最快將於明（2025）年第4季起開始交付。

同樣整合AN/APG-83雷達、專為外銷版F-16C/D Block 70/72型機設計的「蝮蛇之盾」電戰系統，本（7）月初也已獲美國防部授權L3harris公司生產，最快明（2025）年第4季開始交貨。（擷自美國L3harris公司官方文件）

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