漢光演習國軍加油！ 屏縣200名幼兒園師生夾道歡迎裝甲車

國軍漢光演習今天登場，行經內埔一家幼兒園時，園方特地動員師生夾道歡迎。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光40號演習22日正式登場，國軍第四作戰區機步333旅出動CM11戰車、雲豹八輪甲車戰備偵巡，上午從萬金營區出發的途中受到民眾注目禮，在經過內埔鄉1家幼兒園外時，更是受到200位師生分列道路兩側，揮舞國旗歡迎，大喊「國軍加油」，壯盛的軍民一心畫面，令人動容。

國軍第四作戰區表示，今天首日演訓為驗證部隊應變、制變，防衛打擊戰力，實施「應援重要目標防護操演」，各戰備部隊派遣CM11戰車、雲豹八輪甲車等各式戰甲砲車，自各營區戰術機動迅速抵達目的地後，官兵立即下車戰鬥，執行重要目標防護，磨練官兵戰術動作和團隊默契。

機步333旅自萬金營區出發後，即前往屏東機場進行反空機降任務，由於路線經過內埔鄉的某間幼兒園，獲知訊息的幼兒園動員200名師生，分列道路兩側夾道揮舞國旗為國軍加油，除讓學童機會教育認識國防的重要性，更重要的是為共同來為國軍加油，並祝福國軍演訓順利。

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國軍漢光演習今天登場，行經內埔一家幼兒園時，園方特地動員師生夾道歡迎。（記者陳彥廷攝）

經營該幼兒園的小博士文教機構表示，小朋友看著國軍壯盛的戰甲車經過，既開心又興奮，更對國軍充滿信心，200名師生在道路旁揮舞國旗，齊聲大喊「加油！加油！加油」、「國軍加油！國軍加油」，旗海飄飄相當壯觀。

第四作戰區指出，CM11戰車等車輛機動至戰術位置，展現優異機動性與臨機應變處置能力，並在抵達戰術位置後即實施下車戰鬥，並在車長指揮下，迅速完成環形配置及警戒，遂行重要目標防護，透過現地實戰化，建構清晰作戰圖像，期使發揮臨戰應變效能。



第四作戰區強調，此次漢光演習採「實兵、實時、實地」最大化實戰化訓練，使國軍各級部隊熟悉戰場環境，感謝國人給予國軍肯定及鼓勵，以實際行動支持國防，作為國軍最堅實的後盾。

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