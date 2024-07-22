防共軍進犯中樞 國軍油桶、攔截索、浮動平臺3道阻絕守淡水河

國軍設置各種河道阻絕，協力守備部隊，阻殲來犯敵軍深入淡水河上游，確保中樞地區安全。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕漢光40號實兵演習自22至26日登場，國軍今（22）日從早到晚展開一連串演練。為防止敵軍企圖突入淡水河道侵犯中樞地帶，戍守北台灣的第三作戰區工兵部隊在下午2點至4點間於淡水河道內設置油桶、攔截索、浮動平臺共3道阻絕，阻殲來犯敵軍深入淡水河上游，確保中樞地區安全。

國防部年度重點「漢光40號」實兵演訓登場，這場為期5天4夜的實兵演訓，今年採「實兵、實地、實時、實裝」方式，且無劇本的狀況下磨練官兵臨戰作為。而第三作戰區步兵第109旅今早8點在八仙樂園舊址進行「自強演習—車輛徵用、物資徵購」演練，並配合常備部隊科目進行一般訓練，這次的演練主要在考驗民間物力徵用的流程是否流暢，以利戰時能夠快速動員，支援軍事作戰。

此外，今日下午2點至4點間，第3作戰區工兵部隊也於新北市淡水殼牌倉庫操作「M3」機動浮門橋，在淡水河道內設置油桶、攔截索、浮動平臺共三道阻絕，利用油桶、浮球、漁網、浮台結合各項爆裂物、運用「M3」浮門橋配合偵察突擊舟，將各式阻絕器材，布放於淡水河道關鍵要地。操演官兵需在複雜水文環境下，設置各種河道阻絕，協力守備部隊，阻殲來犯敵軍深入淡水河上游，確保中樞地區安全。

第三作戰區工兵部隊在22日下午2點至4點於淡水河道內設置油桶、攔截索、浮動平臺共3道阻絕。（記者羅國嘉攝）

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