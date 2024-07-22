漢光演習52工兵群阻絕設置演練 展灘岸防禦決心

漢光演習，官兵徒手架設刺絲網及蛇腹型鐵絲網。（陸軍十軍團提供）

〔記者歐素美／台中報導〕國軍漢光40號實兵演習今（22日）晨正式展開，國軍第五作戰區在台中市大甲海灘實施實兵操演「阻絕設置演練」，模擬敵軍企圖在作戰區內實施登陸作戰為構想，陸軍52工兵群運用消波塊、鋼軌條等器材，在海灘上設置各項阻絕設施，透過設置多層障礙的方式來遲滯敵軍登陸行動，展現作戰區防衛能力，守護國土安全。

官兵出動怪手執行吊掛消波塊。（陸軍十軍團提供）

為強化灘岸守備部隊作戰效能，52工兵群在大甲海灘，執行阻絕設置演練，區分水際、灘際及岸際，並依序架設消波塊、鋼軌樁、鋼刺蝟、戰車壕、四線柵、蛇腹型鐵絲網等阻絕設施，以遲滯敵軍登陸行動。

請繼續往下閱讀...

官兵頂著夏日高溫，在沒有任何遮蔽處的海灘上，架設刺絲網、蛇腹型鐵絲網等阻絕，並熟稔運用挖土機、裝土機等重型機具，吊運消波塊，並完成戰車壕的挖掘，由於潮汐影響，海灘上有多處泥濘，但官兵仍克服地形限制，堅決完成阻絕架設，保衛國家安全，展現守衛家園的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法