獨家》轉進300公里保存戰力 愛三飛彈補強東部防空網

愛三飛彈連由高雄長程機動至花蓮，保存戰力並完成部署。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光40號」演習首日，愛國者三型飛彈連昨天由高雄仁武駐地長程機動近300公里，轉進至花蓮保存戰力，並肩負保衛空軍佳山及花蓮等基地，這是愛三飛彈成軍以來首度部署至花蓮，長程機動不但考驗戰術執行能力，並展現國軍靈活部署的能力。

官員表示，愛三飛彈部署原以保衛北、中、南都會區及高價值產業等為主，但這次遠程機動、保存戰力至花蓮，這種兵力調度方式，顯示國軍的防衛部署模式已逐漸改變，因共軍航艦戰鬥群及空軍遠程投射火力大幅增加，東部的防空戰力也有調整的必要，因此在漢光40號演習中首度實兵演練及測試。

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愛三飛彈連部署及架設通信及指揮系統作業中。（記者游太郎攝）

愛三主要目的是攔截中共東風11、15型等高價值彈道飛彈，而增程型愛三MSE除了增加射程、射高且更精準，可與國造的天弓各型飛彈相輔相成，有效確保空防。

軍事專家陳國銘表示，愛國者飛彈具有美軍實戰經驗，且獲得速度快，因此台灣逐步導入愛二、愛二改良型、愛三，現在則是愛三MSE；愛國者能有效攔共軍截彈道飛彈，也具攔截低空巡弋飛彈能力，戰時與天弓三型等飛彈混合部署，不但可以欺敵，也具有一定的嚇阻能力，漢光演習突破以往的觀念和作法，值得肯定。

愛三飛彈連官兵架設通信線路，短時間內即具備防空戰力。（記者游太郎攝）

台灣向美軍購的愛國者三型飛彈，已於2017年全數交運並部署完成；為反制共軍威脅，國防部並增購愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），規劃在114、115年分批完成交運及部署作業，由於愛三MSE是美軍現役裝備，將可提升第一島鏈的飛彈防禦能力，也能深化台灣不對稱戰力，加上愛三精準度大於弓三，兩者可相互搭配，藉此構築堅實的台灣防空網絡。

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