漢光演習海軍演練布雷作業 發揮不對稱戰力

海軍布雷作業大隊第三布雷艇中隊水雷吊掛作業。（軍聞社提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國軍「漢光40號」演習實兵演練正式展開，第三作戰區依令實施彈藥裝載、戒護、運送演練，海軍布雷作業大隊接獲作戰命令後，立即進行水雷整備，並完成裝載、運送及吊掛作業，隨即出港進行水雷布放，充分發揮不對稱戰力。

海軍LCU-497合成艇進行水雷裝載。（軍聞社提供）

海軍布雷作業大隊接獲整備命令後，官兵即刻設定各項參數，並運用堆高機，將水雷裝載於中型戰術輪車，由警戒兵力戒護，運送、裝載於海軍布雷艇，待命實施布雷作業。

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官兵接獲布雷命令後，執行水雷整備作業。（軍聞社提供）

布雷作業演練全程，驗證透過國軍現役各型水雷布放，可有效達成阻止、遲滯敵軍登島作戰的目標，維護國土安全。

官兵運用堆高機將水雷搬運至中型戰術輪車裝載。（軍聞社提供）

完成水雷裝載後，艦艇立即出港進駐戰備港口。（軍聞社提供）

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