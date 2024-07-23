漢光演習雲豹甲車與民車擦撞！ 六軍團：肇因由警方鑑處

陸軍第六軍團轄屬269旅1輛八輪甲車22日晚間於新北市八里區與民車發生擦撞，無人員受傷。圖為CM-34雲豹八輪30公厘鏈砲甲車。（資料照）

首次上稿 07-22 23:36

更新時間 07-23 06:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕國軍「漢光40號」演習實兵演練昨（22）日正式展開，採「不劇透」方式磨練官兵臨戰作為，且夜戰課目比往年吃重。陸軍第六軍團表示，269旅1輛雲豹八輪甲車昨晚在新北市八里區與民車擦撞，無人員受傷，肇事原因由警方鑑處中。

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陸軍第六軍團表示，轄屬269旅這輛八輪甲車晚間執行演習機動時，於新北市八里區龍米路路段與民車發生擦撞，無人員受傷，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜。

第六軍團表示，將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的安全風險管控，以避免類案發生。

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